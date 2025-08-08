Elecciones en Córdoba: Así quedó el mapa tras el cierre de alianzas

La nueva división llegó de la mano de la diputada Natalia de la Sota, quien decidió dar el salto e inscribir a “Defendamos Córdoba”, una alianza que busca expresar una versión contestataria del cordobesismo al Gobierno nacional. El desprendimiento, que se concretó tras meses de armado, no sería una fractura expuesta como en el caso radical ya que De la Sota mantendría el diálogo con el Gobierno provincial, sobre todo en las causas referidas al beneficio “cordobés”.

La diputada se separó de “Provincias Unidas”, la alianza suscrita por el oficialismo cordobés encabezado por Martín Llaryora y Juan Schiaretti. Ambos dirigentes se integraron al espacio lanzado en conjunto con otros gobernadores para abrir un proyecto de cara al 2027, con fuerte sentido productivista y federal, en contraste a los extremos polares que hoy se definen en kirchnerismo y liberalismo.

Por último, volvió a aparecer en Córdoba una propuesta “K”. Se trata de Fuerza Patria, espacio que sufrió fuertes derrotas en la sede del antikirchnerismo pero que volvería a intentar quedarse con una banca trabajando sobre una base cada vez menor de votos.

Natalia de la Sota 2P.jpg Natalia de la Sota abrió una tercera vía en el peronismo.

La Libertad Avanza en Córdoba

Para el oficialismo nacional, el cierre de listas implicó la concreción de alianzas que buscarán apuntalar el potencial victorioso en la provincia. Según proyecciones recientes, el espacio cuenta con mayor intención de voto gracias a la figura de Javier Milei y no tanto por los nombres candidateables en sí.

Este último factor habría sido condicionante para que el partido violeta se abra a negociar con otros espacios de la oposición cordobesa, buscando mayor nivel de conocimiento en la futura lista. Algo que se terminó catalizando con la muy probable participación de Schiaretti en la compulsa para el espacio que sería el perseguidor inmediato en la provincia.

En concreto, La Libertad Avanza celebró acuerdos con el Frente Cívico de Luis Juez y el MID. Además, sumó a otras organizaciones con presencia libertaria en Córdoba y selló un armado que podría estar encabezado por el diputado Gabriel Bornoroni.

Pendiente quedó la negociación con De Loredo. El escandaloso final de la interna radical podría haber condicionado la voluntad de los libertarios para agregarlo, aunque los gestos del diputado jugarían a su favor a la hora de considerarlo.

Luis Juez 8P.jpg Luis Juez va con La Libertad Avanza en Córdoba.

Otros espacios que también estarán

Además, en el mapa cordobés se presentaron novedades vecinalistas y republicanas. Esos espacios se nuclearon en Encuentro por la República, una alianza que quedó integrada por los partidos Encuentro Vecinal, Coalición Cívica y Republicanos Unidos.

También hicieron lo propio los espacios de izquierda. En ese caso, las alianzas son Frente de Izquierda y de los Trabajadores compuesto por Partido Obrero, La Izquierda Socialista y el MST.

