Día del Niño: Un lugar con camas elásticas, patinaje, calesitas, todo gratis

Embed - Parque de la Ciudad on Instagram: " Un finde a pura diversión en el Parque de la Ciudad! Disfrutamos de: Atracciones para todas las edades Pista de patinaje Camas elásticas Bailes y talleres Juegos para la familia Puestos gastronómicos Te esperamos el próximo finde con más diversión, sorpresas y actividades para disfrutar en el Parque de la Ciudad #parquedelaciudad #buenosaires"

View this post on Instagram A post shared by Parque de la Ciudad (@baparquedelaciudad)