Este sábado 16 y domingo 17 de agosto hay una propuesta para disfrutar grandes y chicos en un rincón de Buenos Aires. Con motivo del Día del Niño(próximo domingo) se podrá disfrutar de espectáculos en vivo y un montó de juegos al aire libre gratis.
FINDE XL
Día del Niño: Un lugar con camas elásticas, patinaje, calesitas, todo gratis
Este lugar de Buenos Aires ofrece muchos juegos gratis para pasar un Día del Niño en familia. Desde una pista de hielo hasta lugarcitos para comer y más.
Día del Niño: Pista de hielo, foodtrucks y más juegos (todo gratis) en Buenos Aires
Uno de los eventos será:
- De 10.00 a 17.00 horas.
- Entrada gratuita.
- En el Parque de la Ciudad.
Allí se podrá aprovechar de la gran pista de patinaje, parque de inflables, camas elásticas, carpa gamer, vuelta al mundo y calesitas.
Además, shows gratuitos como por ejemplo, el sábado 16/8 espectáculos de magia y malabares, el show de la hija de Piñón Fijo, Solcito Fijo y bandas de música. También habrá shows en las plazas de los barrios. El domingo 17/8 en los parques de las 15 Comunas de la Ciudad.
Más propuestas por el Día del Niño
Día del Niño en el Parque de los Andes
- Domingo 17 de agosto, 12 a 17 horas.
- Artistas y música en vivo, talleres y experiencias interactivas que despertarán la creatividad y la imaginación de niños y grandes.
- Parque de los Andes, Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, Chacarita.
De 12 a 13 horas habrá funciones distendidas, adaptadas para chicos y chicas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial,
Día del Niño en el Planetario
- Sábado 16 y domingo 17/8.
- Habrá espectáculos inmersivos, música en vivo y observaciones con telescopios.
- Sin costo y por orden de llegada.
Más contenido en Urgente24:
Parrilla libre en Buenos Aires: Lugarcitos para comer rico y barato
Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados
Liquidan outlet y vuelven lugarcitos para merendar por $6.000
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"