5 actividades sin pantallas para niños: Divertidas, fáciles y económicas

“Si tus hijos suelen estar pegados al televisor, al teléfono o a la tableta, anímalos a que se diviertan con un rompecabezas de sus personajes favoritos”, recomiendan en The Guardian.

Los rompecabezas se han utilizado como juguete educativo durante cientos de años y se cree que ayudan a los niños a desarrollar habilidades como la coordinación mano-ojo y la resolución de problemas.

Cocinar juntos

Siempre se ha dicho que la cocina no es lugar para niños, pero esto no significa que no se pueda pasar un momento divertido involucrando a tus hijos en la preparación de recetas fáciles, como: brochetas de frutas, galletas, mini panquecas, y más.

Cocinar juntos, además, es una excelente manera de fortalecer los vínculos en familia. Algunas cosas que pueden hacer los niños son: contar los ingredientes, ayudar a mezclar los ingredientes secos, ayudar a poner y quitar la mesa.

Embed - 3 RECETAS PARA NIÑOS (¡Para hacer con ellos!!!) - Día del niño

Libros para colorear

Los libros para colorear infantiles presentan personajes de dibujos animados y diseños sencillos, que pueden mantener entretenidos a los más pequeños.

Entre los beneficios de los libros para colorear está que ayudan a los niños a conocer los colores, se trabaja la motricidad, e incentiva la imaginación. Además, son económicos y fáciles de tener siempre a la mano.

De hecho, los libros para colorear también pueden ser beneficiosos para los adultos. “Lo que antes se consideraba una actividad sencilla y divertida para niños, ahora es una herramienta para practicar una buena salud mental”, indica la Clínica Mayo.

Marionetas

Los títeres o marionetas son otras herramientas para mantener a los niños alejados de las pantallas. Puedes dejar que tus hijos creen su propia mini representación teatral y hagan marionetas con tu ayuda.

No necesitas demasiadas cosas para hacer una marioneta, incluso con una bolsa de papel o un calcetín (medias o soquete) se pueden realizar.

En el sitio web del Museo Infantil del Condado de Sonoma indica lo que necesitas: Calcetines, pistola de pegamento caliente, tijeras, materiales para manualidades (botones, hilo, aguja, cintas…)

Para hacer la marioneta, según el Museo Infantil del Condado de Sonoma, prueba la mano en el calcetín para saber dónde quedará la boca (por el pliegue entre los dedos y el pulgar), luego marca dónde quieres que vayan los ojos.

Utiliza ojos de goma o pompones o botones para los ojos y pegamento caliente para pegar diferentes materiales de manualidades a la marioneta para añadirle pelo, accesorios o incluso manos.

Búsqueda del tesoro

Un juego clásico para alejar a los niños de las pantallas, y en el que puede participar toda la familia, es la búsqueda del tesoro. Esta actividad es ideal para los niños aventureros.

La Dra. Brittany Nardone, fisioterapeuta, explica en el sitio especializado Today’s Parent, que “las búsquedas del tesoro son una forma fantástica de que los niños se diviertan en casa”.

Para organizar una búsqueda del tesoro en casa, Nardone sugiere elegir un tema (animales, formas o letras), esconder objetos o pistas en lugares seguros, darle al niño un mapa o pistas verbales simples para guiarlos a cada lugar, incluir obstáculos (como gatear debajo), incluir un pequeño premio o una actividad divertida al final como recompensa por su arduo trabajo.

----------

Más noticias en Urgente24

Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

¿Dientes dañados? Científicos descubren que la pasta dental hecha con cabello podría repararlos

Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

4 cosas que no sabías sobre comer huevo, el alimento que bate récord en Argentina