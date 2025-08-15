El Presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, están reunidos en la Base Aérea Elmendorf, de Alaska, instalación estratégica para USA
GUERRA EN UCRANIA
Comenzó la reunión: Donald Trump y Vladimir Putin, sin vuelta atrás
Donald Trump y Vladímir Putin están reunidos en una base militar de USA en Alaska. Horas decisivas para el conflicto en Ucrania.
El mandatario norteamericano y su par ruso se vieron por primera vez cara a cara desde 2019 en una base militar
Como suele ocurrir en estos casos se dieron la mano y sonrieron cordialmente en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson,
A todo esto, Putin no respondió las preguntas sobre treguamientras se encontraba en el podio junto a Trump para la foto de rigor tras su llegada a Alaska. El mandatario norteamericano tampoco habló con los periodistas.
Luego, ambos jefe de gobierno, se trasladaron al lugar donde comenzaron las conversaciones
Por su parte, el líder ucraniano Volodimir Zelensky, difundió una declaración en video en redes sociales en la que señaló que los ataques militares rusos continuaban en todo el país.
