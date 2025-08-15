Comenzó la reunión: Donald Trump y Vladimir Putin, sin vuelta atrás

Por su parte, el líder ucraniano Volodimir Zelensky, difundió una declaración en video en redes sociales en la que señaló que los ataques militares rusos continuaban en todo el país.

El día de las negociaciones, los rusos también están matando y, eso dice mucho El día de las negociaciones, los rusos también están matando y, eso dice mucho

Embed - DONALD TRUMP y VLADIMIR PUTIN se saludan en ALASKA | EL PAÍS

Más noticias en Urgente24

Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

¿Dientes dañados? Científicos descubren que la pasta dental hecha con cabello podría repararlos

Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

4 cosas que no sabías sobre comer huevo, el alimento que bate récord en Argentina