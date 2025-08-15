urgente24
Comenzó la reunión: Donald Trump y Vladimir Putin, sin vuelta atrás

Donald Trump y Vladímir Putin están reunidos en una base militar de USA en Alaska. Horas decisivas para el conflicto en Ucrania.

15 de agosto de 2025 - 17:24
Trump y Putin hablarán sobre la guerra en Ucrania, Zelensky desconfía

El Presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, están reunidos en la Base Aérea Elmendorf, de Alaska, instalación estratégica para USA

El mandatario norteamericano y su par ruso se vieron por primera vez cara a cara desde 2019 en una base militar

Como suele ocurrir en estos casos se dieron la mano y sonrieron cordialmente en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson,

Analistas internacionales no esperan grandes novedades

A todo esto, Putin no respondió las preguntas sobre treguamientras se encontraba en el podio junto a Trump para la foto de rigor tras su llegada a Alaska. El mandatario norteamericano tampoco habló con los periodistas.

Luego, ambos jefe de gobierno, se trasladaron al lugar donde comenzaron las conversaciones

Por su parte, el líder ucraniano Volodimir Zelensky, difundió una declaración en video en redes sociales en la que señaló que los ataques militares rusos continuaban en todo el país.

El día de las negociaciones, los rusos también están matando y, eso dice mucho El día de las negociaciones, los rusos también están matando y, eso dice mucho

