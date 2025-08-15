Luego del viernes en Alaska con Putin, Donald Trump recibe el lunes a Zelensky en WDC

Donald Trump y Vladimir Putin se saludaron el viernes 15/08 en la Base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska (USA), como viejos amigos; decir que el recibimiento fue cálido sería casi quedarse corto: se estrecharon la mano y se tocaron el brazo en una muestra de aparente afecto. En Ucrania y la OTAN no lo pueden creer pero para Urgente24 era previsible aunque postergado, necesario e inevitable. Trump ha promocionado durante mucho tiempo su amistad con el líder ruso y, aunque recientemente amenazó con consecuencias si Moscú no detenía los combates con Kiev, no ha cumplido con esas amenazas.
Donald Trump tiene su propia mirada
En su red Truth Social, DJT posteó:
¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN. Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!
