Luego del viernes en Alaska con Putin, Donald Trump recibe el lunes a Zelensky en WDC

Live Blog Post

Deliberando en la base aérea

Trump, luciendo su característica corbata roja, caminó por una alfombra roja y se quedó de pie esperando a Putin.

Ambos hombres vestían trajes oscuros.

Trump aplaudió varias veces mientras esperaba que Putin caminara hacia él sobre la alfombra roja extendida en la base militar.

Se estrecharon las manos cordialmente y caminaron juntos por la alfombra roja entre los vítores de la gente en la pista.

Trump saludó brevemente mientras aviones militares estadounidenses sobrevolaban su territorio.

Ignoraron las preguntas que les gritaban los periodistas. Pero Putin también hizo un gesto para indicar que no podía oírlas.

Los dos líderes sonrieron, se dieron la mano y conversaron entre sí mientras caminaban por la alfombra y se paraban en un estrado que decía Alaska 2025.

Embed President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Poco después, Trump y Putin han comenzado su reunión.

Los dos líderes se sentaron uno al lado del otro en una habitación en la base, con sus respectivas delegaciones sentadas a un lado.

Estaban sentados frente a un fondo azul que tenía impresas las palabras "Buscando la paz".

Los periodistas gritaron preguntas pero no obtuvieron respuesta.

"Muchas gracias. Gracias", dijo Trump.

Los periodistas fueron conducidos rápidamente fuera de la sala.

La reunión previamente planeada 1 a 1 entre Trump y Putin es ahora una reunión de 3 a 3, según el informe del grupo de expertos de la Casa Blanca.

delegaciones putin trump

Trump es acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial, Steve Witkoff.

Putin es acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; y el asesor de política exterior, Yuri Ushako.

En un almuerzo posterior a la reunión se sumarán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles.

Por el lado de Rusia se sumarán Andrey Belousov, Anton Siluanov y Kirill Dmitriev.

Europa se sintió “aliviada” tras conocerse el cambio en el formato de las negociaciones entre Rusia y USA - CNN.