urgente24
POLÍTICA Patricia Bullrich > CABA > senadora

POR CABA

Confirmado: Patricia Bullrich candidata a Senadora Nacional

Mediante su cuenta de X Patricia Bullrich confirmó que será candidata a Senadora Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lo anticipamos en Urgente24

https://urgente24.com/actualidad/politica/cierre-listas-patricia-bullrich-se-despide-del-ministerio-y-el-armado-libertario-esta-casi-listo-n607602

15 de agosto de 2025 - 16:42
Karina Milei y Patricia Bullrich, antes de la confirmación

Karina Milei y Patricia Bullrich, antes de la confirmación

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a Senadora Nacional por la ciudad de Buenos Aires. Mediante un A posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad expresó

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro En e Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro

En ese orden consideró

Seguir leyendo

Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora

Continuó:

Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza

Más adelante resaltó

Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho

En el cierre del contenido, la funcionaria señaló

Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho

Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso

Posteo completo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1956430722471977058&partner=&hide_thread=false

Más noticias en Urgente24

Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

¿Dientes dañados? Científicos descubren que la pasta dental hecha con cabello podría repararlos

Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

4 cosas que no sabías sobre comer huevo, el alimento que bate récord en Argentina

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES