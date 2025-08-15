Caputo presiona a los bancos: Baja de tasas en medio de la tensión por la deuda

¿Por qué preocupa la licitación de deuda en pesos?

A pesar de la buena noticia en inflación, el Tesoro solo logró renovar el 61% de los 14,8 billones de pesos que vencían, dejando 5,7 billones libres en el mercado y aceptando tasas de hasta 65% nominal anual.

Este bajo nivel de roll over encendió alertas en el equipo económico, ya que esos pesos sobrantes podrían ir al dólar. Por eso, el Banco Central, a través de Federico Furiase, anunció que desde el lunes se ofrecerán pases activos a los bancos respaldados por bonos y letras del Tesoro.

¿Qué busca Luis Caputo con la nueva “ventanilla” para bancos?

El objetivo oficial es absorber el excedente de pesos y evitar que se canalice al dólar. Según Furiase, no se trata de un “auxilio a bancos” sino de una herramienta para estabilizar el mercado.

La medida reemplazará a las cauciones, donde las tasas llegaron al 80%, frente al 30% de junio antes del desarme de las LEFIS. Los nuevos pases tendrán respaldo de Letras del Tesoro con vencimiento mayor a 60 días y apuntan a moderar las tasas de interés.

Los riesgos de la estrategia: ¿Puede subir el dólar?

Analistas advierten que este plan podría tener efectos secundarios. Cristhian Buteler señaló que las tasas que paga el Tesoro (como el 69,2% de las Lecap) son difíciles de sostener a mediano plazo. Además, hubo licitaciones clave que quedaron desiertas, como el dólar linked a diciembre 2025.

El riesgo es que la liquidez sobrante termine presionando sobre el tipo de cambio. Si los bancos deciden no renovar sus tenencias, el Tesoro podría verse obligado a pagar con superávit fiscal, pero esos pesos liberados podrían ir directamente a la compra de dólares.

¿Qué dijeron los bancos tras la última licitación?

De los 14,8 billones en juego, el Tesoro no renovó 5,7 billones que deberá pagar el lunes. El impacto dependerá de cómo reaccionen las tasas y el dólar tras la entrada en vigencia de los nuevos pases activos.

Furiase explicó que estos pesos no “van a la calle”, sino que vuelven al BCRA como encajes a tasa cero. Sin embargo, con encajes remunerados, en algún momento ese dinero vuelve al mercado y, al estar colocado a tasas tan altas, puede generar presiones cambiarias.

Plazos fijos: Cuáles son las nuevas tasas de interés que ofrecen los bancos

El impacto de los encajes y la presión sobre las tasas

El aumento de encajes bancarios del 20% al 30% generó un rojo equivalente al 4% de los depósitos en pesos, forzando a los bancos a buscar unos 6 billones adicionales para cumplir con el efectivo mínimo en el BCRA. Esto disparó las tasas de las cauciones bursátiles a niveles del 75%.

Con los nuevos pases, el Gobierno espera bajarlas a niveles “sostenibles” hasta fin de año y evitar que frenen la actividad económica. Sin embargo, un antecedente reciente preocupa. En julio, medidas similares derivaron en una suba del dólar oficial de 1280 a 1385 pesos.

¿Cuáles son las tasas de interés que manejan hoy los bancos?

Mientras se esperaba el resultado de la licitación, las tasas de cauciones cerraron en 58% nominal anual a un día, tras haber tocado máximos intradiarios superiores al 70%. A siete días, se ubicaron en 60%.

El informe de la consultora EcoGo advierte que la liquidez extra generada por los encajes podría seguir presionando sobre el costo del dinero, y que la estrategia de Caputo es un intento de “ponerle un techo” a esta dinámica antes de que afecte la economía real.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

Javier Milei se refugia en la campaña, mientras Caputo estresa a la city

Libertad 0 - River 0: el Millonario no hacía pie, pero corrigió a tiempo con los cambios