El Banco Ciudad abrió promociones especiales para celebrar eltarjetas de la entidad mediante QR, a través de las billeteras Buepp, App Ciudad y MODO.Dentro de su programa de beneficios, con reintegros hasta el 30% y financiación en 12 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías y librerías, vale si pagás con
DÍA DE LA NIÑEZ
¡Es fácil! Si pagás con QR, tenés descuentos... qué banco lo hace, te lo contamos
No son solo descuentos, el Banco Ciudad dará cuotas para comprar regalitos por el día de la niñez (exdía del niño) hasta el 16/08.
Además, durante el fin de semana de la celebración, se podrán aprovechar promociones con Buepp en desayunos y brunch, y los descuentos en los locales gastronómicos para quienes visiten el Movistar Arena.
Agenda de descuentos
El miércoles 13 y jueves 14 de agosto, los clientes del Banco Ciudad accederán a una promoción exclusiva para compras de indumentaria, que ofrece hasta 12 cuotas sin interés y 30% de reintegro, con un tope de $50.000 por transacción.
La promoción vale para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad, con QR a través de la App Ciudad, Buepp o MODO.
También estará vigente una promoción especial en jugueterías y librerías, para comprar en 6 cuotas sin interéscon 30% de reintegro y tope de $50.000 por transacción.
La promoción aplica a pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad, mediante QR a través de App Ciudad, Buepp o MODO.
Día de la niñez
A todo esto, hasta el 16 de agosto, permanece una promoción adicional para quienes abonen con QR desde App Ciudad o Buepp, que ofrece un 20% de reintegro, con un tope de $10.000 por cliente utilizando las tarjetas de débito Visa y Maestro, y tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad.
En tanto Buepp, billetera digital de Banco Ciudad, facilita acceder a beneficios exclusivos en entretenimiento, que pueden combinarse el fin de semana de la celebración:
- 3 0% de descuento en desayunos y brunch, los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.
- 20% de descuento en los locales gastronómicos del Movistar Arena. Tope: $5000 mensual.
Las tarjetas del Banco Ciudad pueden solicitarse de manera ágil y 100% digital, con la comisión de renovación bonificada sin límite de tiempo a través de la web https://hacetecliente.bancociudad.com.ar/#/paquete
