¡Es fácil! Si pagás con QR, tenés descuentos... qué banco lo hace, te lo contamos

La promoción aplica a pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad, mediante QR a través de App Ciudad, Buepp o MODO.

Buepp - Tu billetera urbana Con Buepp es más fácil

Día de la niñez

A todo esto, hasta el 16 de agosto, permanece una promoción adicional para quienes abonen con QR desde App Ciudad o Buepp, que ofrece un 20% de reintegro, con un tope de $10.000 por cliente utilizando las tarjetas de débito Visa y Maestro, y tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad.

En tanto Buepp, billetera digital de Banco Ciudad, facilita acceder a beneficios exclusivos en entretenimiento, que pueden combinarse el fin de semana de la celebración:

3 0% de descuento en desayunos y brunch, los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.

20% de descuento en los locales gastronómicos del Movistar Arena. Tope: $5000 mensual.

Las tarjetas del Banco Ciudad pueden solicitarse de manera ágil y 100% digital, con la comisión de renovación bonificada sin límite de tiempo a través de la web https://hacetecliente.bancociudad.com.ar/#/paquete

