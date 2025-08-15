FIFA y la prohibición que golpea a la multipropiedad

Estos grupos solían comprar promesas y llevarlas a un club más chico que era de su propiedad para que se formen y luego llevarlas a algún gigante. Esto hacía el City Football Group con clubes como Girona y Manchester City. Compraban barato una promesa joven, la ponían en Girona y cuando estaba lista la llevaban a Manchester City.

Esta prohibición de FIFA llega en el momento justo, antes que el fútbol se pierda para siempre en manos de pocas personas. Entendemos que el fútbol es un negocio, pero algunos grupos querían que sea uno de pocos y no de muchos. Entonces este es un golpe de nock out del cual será difícil levantarse para los grupos empresariales que utilizaban este sistema, compro barato joven promesa, la pongo en club chico (de mi propiedad), la llevo al club grande siendo una estrella.

Pero estos grupos siempre le encuentran la vuelta, como hizo Red Bull cuando le prohibieron en Alemania ponerle Red Bull Leipzig (lo adquirió en 5º División con otro nombre y lo llevó a 1º en 7 años), lo llamó RB Leipzig, y seguramente le encontrarán a esta prohibición de FIFA.

El caso del diablito Echeverri

El caso más ejemplar para esta situación es el de Claudio “Diablito” Echeverri. El ex River pertenece al Manchester City, pero este verano iba a ser cedido al Girona (club que también pertenece a los mismos dueños que el City) para que se acostumbrara al fútbol europeo y llegue curtido al City en un tiempo.

Pero con esta prohibición el joven jugador tendrá dos opciones, la salida definitiva o quedarse a esperar que lo tenga en cuenta Guardiola, y parece que la primera opción es la elegida por el jugador.

La Roma estaba interesado en su pase, pero el monto que pedía Manchester City era mucho para el club romano por un jugador con un puñado de minutos en el fútbol de Europa, así que se cayó. Ahora hay otro interesado, el Borussia Dortmund, club alemán mandó una oferta al club inglés por una cesión de una temporada con opción de compra. Veremos que le responde el City, al cual no le quedan muchas opciones.

