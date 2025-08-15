Tal como informaron desde Bloomberg Línea, el desarrollador argentino Edgardo Defortuna, cabeza de Fortune International Group y referente internacional del real estate de lujo, estuvo en Buenos Aires y dejó un claro mensaje: la apertura económica de Javier Milei generó expectativa, pero, por falta de reformas, el país sigue sin ofrecer garantías para las inversiones grandes.
Sin reformas de fondo, los grandes seguirán mirando desde afuera
Con más de 35 desarrollos de alto nivel desde 1983 y un portafolio que incluye proyectos millonarios en Miami y Punta del Este, Defortuna no dudó en señalar que en Argentina “hay potencial para hacer lo mismo que en Miami”, pero falta un cambio de fondo.
Construir en Buenos Aires sigue siendo caro (y arriesgado)
El costo de construcción en Buenos Aires escaló en junio a US$1.396 por metro cuadrado, de acuerdo con Apymeco. Aunque el despacho de cemento subió 12% interanual, la actividad todavía está por debajo de 2024.
Para Defortuna, el verdadero cuello de botella no está en el precio del cemento ni en el dólar, sino en la maraña regulatoria y la presión fiscal que espanta al inversor serio. Y advirtió: “Cualquier proyecto importante necesita entre cuatro y seis años de estabilidad. Hoy, Argentina está lejos de ofrecer eso”.
Aplausos moderados para Milei
Sobre la gestión de Milei, el empresario fue categórico: “Está haciendo las cosas muy bien”en materia fiscal y reducción del gasto, pero el gran desafío es que la gente común no pierda la paciencia.
Defortuna cree que el presidente tiene “el tiempo y la pista” para cumplir su plan, aunque sin reformas profundas, el país seguirá quedando afuera del radar del real estate internacional.
Miami juega en otra liga
Mientras Argentina pelea por atraer capitales, Miami vive un boom sin precedentes. La llegada de ejecutivos de Nueva York, Chicago y gigantes como Citadel disparó los precios y elevó la demanda de propiedades con lujo y amenities.
Defortuna lo sintetiza: “Antes lo que costaba X hoy vale 1,5X”, en gran parte por el empuje de la industria cripto y las nuevas tecnologías, que generan riqueza a velocidad récord.
El caso Cipriani: Lección uruguaya
En Punta del Este, el proyecto Cipriani —valuado en US$600 millones— ya vendió más del 50% de su primera torre, incluyendo un penthouse de US$17,1 millones.
Brasileños y mexicanos lideran las compras, mientras que los argentinos representan un cuarto de los inversores, atraídos por precios que en Estados Unidos o Europa serían impensados: menos de US$10.000 el m² para propiedades premium.
El complejo, que sumará el primer casino Cipriani en la historia de la marca, marcará un antes y un después en el balneario. La primera etapa estará lista a fines de 2025.
Paraguay: Ofrece lo que Argentina no
Hace cinco años, Defortuna apostó a Paraguay por algo que en Argentina suena a ciencia ficción: claridad fiscal, reglas estables y libre movimiento de capitales. Allí, junto a Jiménez Gaona y Lima, completó un proyecto en Asunción y ya analiza nuevas oportunidades.
“En Paraguay, la permisología es lo que es y así se hace. No tenés que pasar por canales oscuros. En Argentina el problema no es entrar, es salir”, disparó.
