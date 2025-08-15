Sin reformas de fondo, los grandes seguirán mirando desde afuera

Aplausos moderados para Milei

Sobre la gestión de Milei, el empresario fue categórico: “Está haciendo las cosas muy bien”en materia fiscal y reducción del gasto, pero el gran desafío es que la gente común no pierda la paciencia.

Defortuna cree que el presidente tiene “el tiempo y la pista” para cumplir su plan, aunque sin reformas profundas, el país seguirá quedando afuera del radar del real estate internacional.

Miami juega en otra liga

Mientras Argentina pelea por atraer capitales, Miami vive un boom sin precedentes. La llegada de ejecutivos de Nueva York, Chicago y gigantes como Citadel disparó los precios y elevó la demanda de propiedades con lujo y amenities.

Defortuna lo sintetiza: “Antes lo que costaba X hoy vale 1,5X”, en gran parte por el empuje de la industria cripto y las nuevas tecnologías, que generan riqueza a velocidad récord.

El caso Cipriani: Lección uruguaya

En Punta del Este, el proyecto Cipriani —valuado en US$600 millones— ya vendió más del 50% de su primera torre, incluyendo un penthouse de US$17,1 millones.

Brasileños y mexicanos lideran las compras, mientras que los argentinos representan un cuarto de los inversores, atraídos por precios que en Estados Unidos o Europa serían impensados: menos de US$10.000 el m² para propiedades premium.

El complejo, que sumará el primer casino Cipriani en la historia de la marca, marcará un antes y un después en el balneario. La primera etapa estará lista a fines de 2025.

Paraguay: Ofrece lo que Argentina no

Hace cinco años, Defortuna apostó a Paraguay por algo que en Argentina suena a ciencia ficción: claridad fiscal, reglas estables y libre movimiento de capitales. Allí, junto a Jiménez Gaona y Lima, completó un proyecto en Asunción y ya analiza nuevas oportunidades.

“En Paraguay, la permisología es lo que es y así se hace. No tenés que pasar por canales oscuros. En Argentina el problema no es entrar, es salir”, disparó.

