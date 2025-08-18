Milei se disfrazó de militar para recibir a los granaderos y bailó el día de la muerte de San Martín

image Se "achicaron" los granaderos: miden menos que Javier Milei (1,69 centímetros)

Malestar con Luis Petri y Milei en la fuerza de caballería

En Granaderos se vivió con estupor como el día del paso a la eternidad del creador de ese regimiento se festejaba con algarabía y bailes.

Fuentes internas de las institución describían el problema de la siguiente manera:

Hablan de expulsar al coronel Matías Mones Ruiz como sanción de honor por lo ocurrido el fin de semana porque se trata de una situación sumamente grave. Esto no implica echarlo del ejército pero sí darlo de baja en caballería.

Meses atrás, varios uniformados de alta graduación también se mostraron en desacuerdo con instruir a la banda musical de granaderos para que interpretaran la música del filme ”Rocky” de Sylvester Stallone.