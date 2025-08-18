urgente24
Milei se disfrazó de militar para recibir a los granaderos y bailó el día de la muerte de San Martín

El presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri posaron vestidos de militares junto al regimiento de Granaderos.

18 de agosto de 2025 - 20:32
Javier Milei y la muerte de San Martín

El domingo 17 de agosto bailaron los gobernantes libertarios encabezados por el presidente Javier Milei junto a efectivos de las Fuerzas Armadas a pesar de que se trataba de una jornada de conmemoración y no de festejo.

A pesar de que se cumplían 175 años del fallecimiento del prócer los libertarios decidieron no hacer actos en su honor.

Simplemente, se optó por recibir a los granaderos en Balcarce 50 para un almuerzo.

El mandatario lució disfrazado con ropa de fajina del Ejército junto a un reducido grupo de funcionarios y colaboradores.

Acompañaron al mandatario la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, funcionaria designada como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales.

Se "achicaron" los granaderos: miden menos que Javier Milei (1,69 centímetros)

Malestar con Luis Petri y Milei en la fuerza de caballería

En Granaderos se vivió con estupor como el día del paso a la eternidad del creador de ese regimiento se festejaba con algarabía y bailes.

Fuentes internas de las institución describían el problema de la siguiente manera:

Hablan de expulsar al coronel Matías Mones Ruiz como sanción de honor por lo ocurrido el fin de semana porque se trata de una situación sumamente grave. Esto no implica echarlo del ejército pero sí darlo de baja en caballería. Hablan de expulsar al coronel Matías Mones Ruiz como sanción de honor por lo ocurrido el fin de semana porque se trata de una situación sumamente grave. Esto no implica echarlo del ejército pero sí darlo de baja en caballería.

Meses atrás, varios uniformados de alta graduación también se mostraron en desacuerdo con instruir a la banda musical de granaderos para que interpretaran la música del filme ”Rocky” de Sylvester Stallone.

