El domingo 17 de agosto bailaron los gobernantes libertarios encabezados por el presidente Javier Milei junto a efectivos de las Fuerzas Armadas a pesar de que se trataba de una jornada de conmemoración y no de festejo.
SIN ACTO OFICIAL, MALESTAR EN EL EJÉRCITO
Milei se disfrazó de militar para recibir a los granaderos y bailó el día de la muerte de San Martín
El presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri posaron vestidos de militares junto al regimiento de Granaderos.
A pesar de que se cumplían 175 años del fallecimiento del prócer los libertarios decidieron no hacer actos en su honor.
Simplemente, se optó por recibir a los granaderos en Balcarce 50 para un almuerzo.
El mandatario lució disfrazado con ropa de fajina del Ejército junto a un reducido grupo de funcionarios y colaboradores.
Acompañaron al mandatario la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, funcionaria designada como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales.
Malestar con Luis Petri y Milei en la fuerza de caballería
En Granaderos se vivió con estupor como el día del paso a la eternidad del creador de ese regimiento se festejaba con algarabía y bailes.
Fuentes internas de las institución describían el problema de la siguiente manera:
Meses atrás, varios uniformados de alta graduación también se mostraron en desacuerdo con instruir a la banda musical de granaderos para que interpretaran la música del filme ”Rocky” de Sylvester Stallone.