Bolivia a la Derecha —al balotaje—, candidatos neoliberales y Jeanine Áñez en revancha

Doy gracias a Dios porque en Bolivia triunfó la democracia, porque se escuchó la voz de un pueblo que anhelaba libertad y justicia Doy gracias a Dios porque en Bolivia triunfó la democracia, porque se escuchó la voz de un pueblo que anhelaba libertad y justicia

La exmandataria, considerada por muchos como una golpista, mientras que otros la catalogan como una “heroína” por liderar un movimiento para subvertir años de gobiernos populistas, afirmó a través de sus redes sociales:

“El objetivo se cumplió: apartar del poder a un partido que tanto dolor y retroceso nos dejó. No fue fácil, hubo momentos de incertidumbre, de miedo y de cansancio, pero la esperanza pudo más. Hoy celebramos el esfuerzo y la fe. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para nuestro país, uno donde podamos sanar heridas, aprender de lo vivido y construir un futuro con más respeto, más verdad y más dignidad para todos los bolivianos”.

Quién es quién en Bolivia: Las propuestas y cómo la fractura del MAS contribuyó al resultado

Rodrigo Paz, un economista de 57 años y senador del centrista Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha pasado a la segunda vuelta electoral en Bolivia, y muchos lo equiparan con Javier Milei, dada su profesión, su trayectoria vital y su propuesta de gobierno, que incluye privatizaciones y pertura económica.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha obtenido el respaldo del magnate Samuel Doria Medina, quien quedó tercero en la primera vuelta, por lo que los votos de este se redigirán hacia su plataforma de cara al balotaje.

image La Paz, Bolivia. 17 de agosto de 2025. REUTERS/Pilar Olivares

El candidato ultracatólico y de la centroderecha ha propuesto un ambicioso plan que se basa en la descentralización del gobierno y la modernización de la economía, el cual incluye un “modelo económico 50-50" que contempla que el gobierno gestionaría solo la mitad de los fondos públicos, y la otra mitad se destinaría directamente a los gobiernos regionales.

Su propuesta también contempla una ola de privatizaciones de aquellas empresas estatales que son deficitarias, por lo que su modelo económico es de tinte neoliberal, en las antípodas ideológicas de los gobiernos bolivianos de los últimos veinte años.

Además, propone implementar la tecnología blockchain para una mayor transparencia y para evitar la malversación de fondos, así como la creación de un fondo de estabilización monetaria que incorporaría activos de criptomonedas.

En toda su campaña, ha remarcado que reivindicará los valores cristianos, la familia y la patria, en contraste con los valores de un estado plurinacional y pluricultural como viene pregonando el gobierno del MAS desde hace dos décadas. Asimismo, promete una “mano dura contra la corrupción” y su compañero de fórmula presidencial es Edman Lara, un expolicía con fuerte presencia en redes sociales.

Por su parte, el otro candidato que entró a la segunda vuelta es Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 años, figura destacada en la política boliviana. Es un candidato conservador de la coalición Alianza Libre.

Quiroga fue presidente brevemente entre 2001 y 2002 y ha trabajado como consultor del FMI y ejecutivo minero. En la campaña electoral ha aseverado que se propone a llevar a cabo un "cambio radical" para revertir lo que él llama los "20 años perdidos" bajo los gobiernos socialistas.

image El candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga, al centro, y su esposa, Milena Dobronic, saludan a sus simpatizantes tras anunciarse los primeros resultados de los comicios, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Entre sus promesas, está recortar el gasto público, ya sea a través de privatizaciones, e implementar una reforma judicial. El candidato, más de una vez, ha elogiado al presidente argentino Javier Milei, y ha considerado que tal como él consideraría acudir al Fondo Monetario Internacional para paliar la actual crisis en Bolivia.

En cuanto a política internacional, se ha comprometido a restablecer las relaciones de su país con Israel y Estados Unidos, similar a lo que ha hecho el gobierno argentino. Asimismo, en campaña, propuso la creación de un "título de propiedad popular" con un valor de 1.500 dólares por cada boliviano adulto, que podría utilizarse como garantía para obtener préstamos.

A la vez, propone eliminar impuestos a la inversión extranjera, así como dar apertura al sector energético y promover la industrialización del litio.

