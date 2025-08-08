Asalto al tren Glasgow-Londres, "Robo del Siglo" y ladrones ídolos

El robo más espectacular del siglo: El atraco al "Us Special"

El atraco al convoy "Up Special" de la Oficina Postal Ambulante del Reino Unido fue ideado por Bruce Reynolds, el cerebro de dicho Gran Robo del Siglo (The Great Train Robbery) que utilizó una batería portátil para cambiar las luces del semáforo de la vía y asi forzar a parar a la máquina.

Según se supo mñas tarde, Reynolds tenía un informante en Glasgow, quien, primeramente, le avisó cuál formación de tren contenía los 126 sacos con dinero de los bancos. Las instituciones financieras habían estado cerradas por tres días, por lo que ya habían vaciado sus cajas para enviar el dinero a la capital británica.

Ahora bien, a bordo de aquel tren postal iban el maquinista, Jack Mills, y su ayudante, quien cometió el error de bajar de la formación porque pretendía descubrir el motivo por el que se había detenido el tren.

Pero, al descender, se encontró con algo imprevisto: una banda de sujetos uniformados como si fueran soldados, que lo maniataron y subieron al convoy.

Según reportan los diarios de la época, el maquinista Mills presentó resistencia y terminó siendo golpeado salvajemente con una barra de metal. Fue el único momento en el que hubo violencia de parte de la banda.

Los delincuentes, luego del atraco, se esfumaron por completo en la oscuridad de la noche, con 118 sacos de los 126 sacos de dinero. Tras ello, desaparecieron entre las penumbras en dos furgonetas y un camión.

El Monopoly ayudó a dar con los ladrones

El Gran Robo del Siglo no solo fue espectacular por el monto robado y la planificación, sino también por cómo fueron atrapados muchos de los 17 ladrones involucrados: el juego de mesa Monopoly ayudó en su detención.

Es que, después del robo, los ladrones se escondieron en una granja llamada Leatherslade Farm, a unos 40 km del lugar del atraco, donde, para matar el tiempo, jugaban al Monopoly usando parte del dinero real del robo como billetes del juego.

image Buena parte del dinero fue recuperado por Scotland Yard. El escondite fue descubierto y los ladrones dejaron allí numerosas huellas. | GENTILEZA EFE

Al irse de dicha granja, cometieron un gran error: no limpiaron el lugar completamente y dejaron sus huellas dactilares, lo que permitió a las autoridades que los identificaran.

Tales huellas dactilares coincidieron con las de varios miembros del grupo, lo que ayudó a cerrar el caso contra ellos en un juicio.

Prófugos, cirugías plásticas y vida de película

Tanto Bruce Reynolds como Ronnie Biggs fueron figuras claves del Gran Robo del Tren de 1963, y sus vidas después del atraco fueron casi de película: fugas espectaculares, cirugías, vidas en el extranjero, fama y caída.

image Bruce Reynolds, el cerebro del atraco | FOTO DE ARCHIVO

¿Qué pasó con Bruce Reynolds?

El cerebro del robo

Rol: Líder y planificador principal del robo.

Escapó después del golpe y estuvo prófugo casi 5 años.

¿Dónde vivió?

Se escondió por Europa y México, usando identidades falsas.

Vivió con su esposa y su hijo pequeño.

Estuvo en Canadá, Francia y México principalmente.

Usó pasaportes falsos y múltiples alias para evadir a la policía.

Captura:

Fue arrestado en 1968en Londres.

Condenado a 25 años de prisión, cumplió 10 años y salió en libertad en 1978.

Muerte:

Murió el **28 de febrero de 2013** a los 81 años.

¿Qué pasó con Ronnie Biggs?

Su rol en el robo:

Era un ladrón menor, no planeó el robo, pero ayudó a conseguir al conductor suplente del tren.

Se llevó unas £147,000 (una pequeña parte del botín).

Captura y fuga:

Arrestado en 1963, condenado a 30 años de prisión

En 1965, se escapó de la cárcel de Wandsworth escalando con una cuerda y huyendo en una camioneta.

image En Brasil, Biggs fue una celebridad. Publicó un libro y fue dueño de un restaurante, donde les contaba a los clientes su dudosa hazaña | GENTILEZA AFP

¿Dónde vivió y cómo escapó?

1. Francia:

Se hizo cirugía plástica para cambiar su apariencia.

2. Australia:

Vivió un tiempo bajo alias con su familia.

3. Brasil (Río de Janeiro):

Se trasladó allí en 1970 y vivió abiertamente durante décadas.

Como tuvo un hijo con una mujer brasileña, no pudo ser extraditado (la ley brasileña protegía a padres de hijos brasileños).

Vida en Brasil:

Se convirtió en una figura mediática y casi un “celebrity”.

Apareció en anuncios, vendía camisetas, e incluso grabó un álbum con la banda punk Sex Pistols.

Mantuvo contacto con medios británicos y se burlaba de la justicia inglesa.

Regreso a Reino Unido:

En 2001, voluntariamente volvió a Inglaterra buscando atención médica (estaba enfermo).

Fue arrestado y enviado nuevamente a prisión

Liberado en 2009 por razones de salud, tras cumplir 8 años más.

Muerte:

Murió el 18 de diciembre de 2013, a los 84 años.

