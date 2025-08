Mala fama de Mercurio retrógrado y astrología antigua de la "pésima racha"

image El dios griego Hermes, que luego daría origen al dios romano Mercurio | IMAGEN ILUTRATIVA

Tanto los griegos y romanos como los babilónicos documentaron el movimiento retrógrado de Mercurio, observándolo como una ralentización y cambio de dirección, incluso hablando de él en tablas de arcilla, y lo interpretaban como un aparente presagio divino.

En cuanto a los astrónomos babilónicos, fueron pioneros en la observación de los movimientos planetarios, incluyendo el fenómeno de la retrogradación de Mercurio. Según el historiador de la ciencia Mathieu Ossendrijver, ya en el siglo VII a.C. dicha cultura registraba en tablillas de arcilla los movimientos de los planetas, incluyendo cómo Mercurio parecía desacelerar y retroceder en su trayectoria.

Ossendrijver también destaca que tenían una comprensión matemática clara de estos movimientos y consideraban a los planetas como manifestaciones de los dioses, interpretándolos como señales relacionadas con el destino del rey o de su pueblo. Incluso, el planeta Mercurio estaba asociado con el dios Nabu, considerado el escriba de los dioses y el dios de la sabiduría.

image (10) Dios Nabu (Babilonia) y dios Hermes (Grecia), ambos asociados al planeta Mercurio | IMAGEN CREADA CON IA

Por su parte, en la antigua Grecia y luego en Roma, que usualmente observaban los movimientos de los astros, creían que el fenómeno de Mercurio Retrógrado era una manifestación divina del dios Hermes/Mercurio, que estaba asociado con la comunicación, el comercio y la guía de las almas al inframundo.

Al respecto, el historiador griego Heródoto (c. 484425 a. C.) menciona que los tracios adoraban principalmente a Hermes, considerándolo un ancestro divino: “No adoran a dioses sino a Ares, Dionisio y Artemisa \[...] Sus príncipes ... adoran a Hermes ... y solo juran por él, considerándolo su antepasado.”

También identifica a Hermes con el dios egipcio Thoth, señalando un templo dedicado a este dios en Bubastis:

image (9) Los griegos, romanos y los babilonios observaron con sus propios ojos el extraño fenómeno de Mercurio Retrógrado | GENTILEZA IMAGEN IA DE GROK

De igual forma, el historiador romano Lucano (siglo I d. C.) en Farsalia (Libro 6), narra que el emperador Julio César afirmó que los pueblos de la Galia veneraban especialmente a Mercurio:

Sin embargo, la creencia popular de que Mercurio Retrógrado afecta la vida diaria de las personas recién comenzó a aparecer en los almanaques agrícolas de mediados del siglo XVIII en Reino Unido, que especificaban la fecha de tal suceso para que el cultivo de sus cosechas no coincidiera con ello, y también en pleno apogeo de la era victoriana y principios del siglo XX cuando se puso de moda el espiritismo.

En ese sentido, en la era victoriana algunas revistas como The Astrologer’s Magazine o The Science of the Stars comenzaron a asociar eventos catastróficos o malos presagios con la posición planetaria y de los astros. Astrólogos como Sepharial y Alan Leo participaron activamente en la difusión de la creencia de la influencia negativa de Mercurio Retrógrado, especialmente en publicaciones en almanaques y revistas astrológicas.

Mercurio, el mensajero de los dioses, rige la mente, el intelecto, y la expresión verbal y escrita. Su posición en el cielo indica la naturaleza de nuestras comunicaciones y procesos mentales” (Sepharial-The Principles of Astrology (1908) Mercurio, el mensajero de los dioses, rige la mente, el intelecto, y la expresión verbal y escrita. Su posición en el cielo indica la naturaleza de nuestras comunicaciones y procesos mentales” (Sepharial-The Principles of Astrology (1908)

