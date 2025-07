Charles Darwin y su dilema del matrimonio: "Abeja castrada" o "esclavo feliz"

Entre los argumentos en contra, señalaba que “una terrible pérdida de tiempo” y que casarse lo convertiría en una “abeja castrada”.

image.png Los pros y contras de casarse, según Charles Darwin | FOTO DEL MANUSCRITO ORIGINAL

“Imagínese vivir todo el día solitario en una casa sucia de Londres“, planteó primero como posible escenario. Pero luego reculó: “Imagínese una esposa agradable y suave en un sofá, con una buena chimenea, y libros y música tal vez”.

Entonces, elaboró de puño y letra dos listas: una con los pros de contraer nupcias y otra con los contras del matrimonio.

Con franqueza, planteó por qué no debería casarse, enumerando entre los motivos la pérdida de libertad que conlleva el matrimonio, los gastos asociados a los futuros hijos, y la posibilidad de sufrir más ansiedad... e incluso engordar.

En ese sentido, la lista titulada "No casarse" incluye:

Libertad para ir a donde uno quiera. "Nunca sabría francés ni vería el continente ni iría a América ni volaría en globo ni haría un viaje solitario a Gales, pobre esclavo" , escribió.

, escribió. Elegir si socializar y poder hacerlo poco.

Conversación de hombres inteligentes en clubes.

No estar obligado a visitar a familiares y a doblegarse por cada nimiedad.

Evitar los gastos y la ansiedad de los niños (quizás peleas).

Pérdida de tiempo.

No poder leer por las tardes.

Gordura y ociosidad.

Ansiedad y responsabilidad.

Menos dinero para libros, etc.

Si se tienen muchos hijos, se obliga a ganarse el pan (es muy malo para la salud trabajar demasiado).

Quizás a mi esposa no le guste Londres; entonces la sentencia es el destierro y la degradación a ser un tonto indolente y ocioso.

image.png

En cuanto a la lista de pros de la vida conyugal, bajo el título de "Cásate QED" (abreviación de Quod erat demonstrandum, una locución latina que significa "lo que se quería demostrar"):

Niños (si Dios quiere).

Compañera constante (y amiga en la vejez) que se interesará en uno.

Objeto para ser amado y con quien jugar (mejor que un perro de todos modos).

Hogar y alguien que cuide la casa.

Los encantos de la música y la charla femenina.

"No te preocupes, confía en el azar. Hay muchos esclavos felices".

Sin embargo, Darwin, de 29 años, finalmente optó en noviembre contraer nupcias con su prima Emma Wedgwood y bautizó aquel día en el que le propuso matrimonio como "el día de los días". Seis meses después se casaron y en su largo matrimonio de 43 años tuvieron 10 hijos.

Durante esos 43 años, Emma pasaba en limpio los escritos de su esposo y, con su habilidad con los idiomas, le traducía e informaba sobre avances científicos. Además, lo cuidó en la salud y en la enfermedad, ya que el naturalista había contraído el mal de Chagas durante su viaje por el mundo y padecía dos enfermedades autoinmunes (enfermedad de Crohn y lupus), por lo que su vida diaria transcurría entre libros y un insoportable malestar físico.

"Su bondad llena de comprensión hacia mí fue inalterable, y soportaba con la mayor paciencia mis eternas quejas sobre el malestar y las incomodidades… Me admira el haber tenido la inmensa suerte de que ella, una persona que por sus cualidades morales era infinitamente superior a mí, aceptase ser mi mujer. Durante mi vida, que sin ella hubiera sido en muchas épocas desgraciada y quejumbrosa por las enfermedades, fue para mí un sabio consejero y un consuelo alegre", escribió Charles Darwin (en 1860) sobre su fiel esposa, cuando llevaban 21 años de casados.

