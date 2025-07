Batman aparece en la nueva 'Superman' y pocos lo notaron: Así lo escondieron

image.png Un fragmento del soundtrack de Superman suena parecido al tema de The Batman de Pattinson, generando mucha especulación. Pero podría ser solo música de fondo en la alfombra roja, no parte del film.

Pero ojo, hay que poner un poco de freno. Según varios insiders y medios especializados, ese tema no necesariamente forma parte de la película. Podría ser que se haya usado mientras Matt Reeves (director de The Batman) caminaba la alfombra roja, y por eso el parecido. La banda sonora completa aún no salió oficialmente, así que no hay confirmación de nada.