Superman negro bajado por "woke" mientras la nueva película rompe la taquilla

image.png Mientras el Superman de James Gunn con David Corenswet la rompe en taquilla, Dean Cain criticó la supuesta "wokeada" del personaje. Gunn dejó abierta la posibilidad de revivir el proyecto como historia alternativa.

El Superman de Corenswet es más humano, más sensible, con esa onda clásica del héroe que inspira sin pegar piñas todo el tiempo. Pero no a todos les gustó: el actor Dean Cain, que hizo de Superman en la serie de los 90 Lois & Clark, tiró munición pesada. Cuestionó que Gunn "meta el discurso" de que Superman es inmigrante (por ser alienígena) y remató: "Todos sabemos que Superman es un inmigrante, ¡si es un alienígena! No hacía falta remarcarlo tanto."

Gunn, por su lado, no cierra la puerta: si el guion de Coates es bueno y el contexto da, el proyecto del Superman negro podría revivir como parte del sello Elseworlds, esas historias que no están conectadas con el universo principal, como Joker o The Batman de Pattinson.

Así que, aunque ahora está en pausa, el Superman negro no está muerto, solo está esperando su momento. En el mundo del cine de superhéroes, nadie se jubila para siempre.

