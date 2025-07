Rizobacter en la mira: Fix ajusta tras default de Bioceres

Entre ellos, un crédito tomado a inicios de 2025 con Rabobank por US$ 20 millones –destinado a cubrir pagos de ON Serie VIII por US$ 16 millones– incluye cláusulas condicionadas al desempeño de BIOX, cuya liquidez se encuentra ajustada: a marzo 2025, contaba con US$ 39,3 millones en caja y un EBITDA de US$ 24,6 millones, frente a una deuda de corto plazo por US$ 181 millones, de la cual el 47% está securitizada.