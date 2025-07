YPF: La jueza Preska rechazó pedido de la Argentina contra orden de cesión de las acciones

También fue crítica con la defensa argentina y dijo que “la República ha abusado de las adaptaciones del Tribunal y, por lo tanto, no se le concederán otras adicionales”.

“En consecuencia, por las razones expuestas, se denega la solicitud de la República de una suspensión adicional. La suspensión actual se extiende hasta el 17 de julio de 2025 con el único propósito de dar a las partes tiempo adicional para solicitar una reparación ante el Tribunal de Apelaciones", concluyó la magistrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebastianMaril/status/1944787758980956502&partner=&hide_thread=false Juez Preska: "La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República." pic.twitter.com/Fpy1T6XLyM — Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 14, 2025

Para Maril, la Argentina no debería seguir apelando el caso sino "negociando", lo que no implica -aclaró- que tenga que pagar lo exigido.

Sin embargo, estimó que el Gobierno no adoptará esa postura. "No creo que lo piense hacer, a no ser que un llamado de la Casa Blanca o del FMI le diga 'chicos, pónganse las pilar'", dijo el analista.

Maril consideró que no habrá un "impacto real inmediato" de esta orden, pero planteó el interrogante sobre "qué hacen los beneficiarios con este fallo a favor sabiendo que la Argentina va a insistir en la corte superior".

"Hay que ver a qué mecanismos legales pueden acudir para presionar a la Argentina a caer en desacato y así perjudicar el rumbo económico del presidente Milei. Falta para eso, pero se a definir la estrategia legal argentina", agregó.

En cuanto a cómo sigue el caso, Maril consignó que este martes por la tarde habrá una audiencia entre los litigantes y los representantes argentinos, sin la presencia de la jueza.

"Ahí se va a decidir la estrategia de la Argentina para ver qué hacen los fondos", dijo en diálogo con LN+.

"Lo más probable es que los fondos digan 'Ok, pedí a la corte de apelación que te otorgue este beneficio, vení y hablamos otra vez'. Hay que ver que dice la corte de apelaciones", dijo.

Sobre la decisión del tribunal de alzada, dijo que en "15-20 días" decidirá si otorga el pedido argentino mientras se apela el fallo de Preska, lo que puede llevar hasta 2 años.

"Hay que apelar sin correr riesgos de embargos. Estaría bueno que (la corte) la otorgue para apelar tranquilamente", concluyó Maril.

