YPF: Nacho Torres (Chubut) va a la Corte de Apelaciones de NY

Al tener participación accionaria en YPF, nos vamos a presentar y solicitar que se levante el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada Al tener participación accionaria en YPF, nos vamos a presentar y solicitar que se levante el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada

Asimismo, Torres cuestionó la “desprolijidad” de las anteriores gestiones provinciales que “nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por Ley” el acuerdo suscripto en el año 2012 con el Gobierno Nacional que establecía la transferencia del 49% de las acciones a los Estados productores de hidrocarburos en función de los niveles de producción en cada territorio. “Ese acuerdo nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, expresó.

En ese orden, el mandatario también reprochó “los pésimos resultados de la negociación llevada adelante en aquel año, donde Mendoza se llevó el 20% y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%”.

En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna explicó que “la ley que en 2012 expropió el 51% de las acciones de YPF, dispuso que el 49% de esas acciones pasaban a las provincias petroleras”, e indicó que “hoy esas acciones de Chubut están embargadas por orden de la jueza Loretta Peska sin contemplar que nuestra provincia no es parte ni es deudora en ese juicio”.

Y en esa línea, la diputada nacional Ana Clara Romero aseguró que, “además de defender a los chubutenses y a lo que es nuestro en el Congreso, nos vamos a presentar ante la Corte de Nueva York a cargo de Preska para pedir el levantamiento del embargo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoTorresCH/status/1944799117214875882&partner=&hide_thread=false CON CHUBUT, NO SE JODE



Mientras otros se borran, nosotros damos la cara y defendemos lo que es nuestro, hasta las últimas consecuencias.



Por eso, vamos a ir a la Corte de Apelaciones de Nueva York, para exigir que se levante el embargo que dispuso la jueza Loretta Preska sobre… pic.twitter.com/uG2GnpcmlI — Nacho Torres (@NachoTorresCH) July 14, 2025

