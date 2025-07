Increíble ninguneada de Franco Mastantuono a los hinchas de River

“Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la situación, con la decisión que tomé. Los entiendo, porque como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador”. Acá quiso quedar bien con los hinchas y ser comprensivo, pero luego se la mandó.

Y luego agregó lo polémico:

“No me duele que piensen así, porque entiendo lo que están pensando. Yo sé que no están en mi lugar, entonces no pueden saber lo que me pasó ni cómo fue la situación realmente. Los entiendo como hincha de River, que no quieren que se vaya un jugador. Pero bueno, yo me quedo con los que me apoyaron, con los que me bancaron todo este tiempo, que para mí fue muy importante”.

Acá la frase polémica cuando dice “no me duele”, ya que si no le duele es porque no le importan todos los hinchas, solo los que lo apoyaron. Si algo no te duele no te importa, y eso hizo volver locos a los hinchas de River.

Con estas declaraciones es posible que no haya una vuelta al club de Núñez en toda su carrera, ya que hay hinchas que realmente no olvidan, por más que pasen 20 años. Veremos si con estas declaraciones Franco Mastantuono se cavó su propia tumba en Núñez.

