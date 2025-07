Juan Schiaretti cada vez más cerca de la candidatura en Córdoba

En ese sentido, Schiaretti plantó bandera en varios distritos con la intención de abrir el juego a dirigentes “del medio”, expulsados por la gravedad de la grieta. Los límites de su armado han sido el kirchnerismo y los libertarios, dejando la puerta abierta para el amplio espectro que se encuentra entre ambos lugares.

El hito más reciente de ese armado nacional fue la oficialización que Schiaretti hizo de su sociedad con el radical Facundo Manes. La intención del cordobés es desembarcar con fuerza en la Provincia de Buenos Aires, donde se dirime la mayor de las batallas electorales del país.

De regreso en Córdoba, la eventual candidatura de Schiaretti podría exponerlo por primera vez a una compulsa contra uno de los extremos opuestos a su armado nacional. En el mapa cordobés, una lista libertaria usaría la potencia de la imagen de Javier Milei para rivalizar con la gestión local a la que el “Gringo” podría defender.

Juan Schiaretti Facundo Manes P.jpg Juan Schiaretti y Facundo Manes.

Con cautela

Ahora bien, esa exposición no solo es una motivación, sino también una razón de cautela. El ex gobernador, siempre atento a las encuestas, no ignora el potencial del oficialismo nacional en Córdoba, con quien comparte votos usualmente.

Al respecto, no ha sido casualidad la postura crítica que tomó en el último tiempo respecto a ciertas políticas impulsadas por Javier Milei, tras más de un año y medio de gestión libertaria. El ex mandatario cordobés observó cierto deterioro en la fortaleza presidencial, lo que abrió una ventana para elevar el tono en reclamo de los intereses provinciales.

Por otra parte, una eventual candidatura de Schiaretti podría activar a viejos rivales del pasado, que históricamente representaron opciones potentes dentro de la oposición cordobesa. Uno de ellos es Luis Juez, senador que no debe renovar bancas pero quien advirtió que podría ser candidato en caso de que el ‘Gringo’ diera un paso adelante, intentando una suerte de “previa” a la lucha por la gobernación del 2027.

