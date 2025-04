Córdoba espera un Juan Schiaretti candidato y aumenta la presión

Para el ahora legislador, el “descenso” de Schiaretti a la Cámara baja no debería representar un problema político a nivel de imagen. El diputado inclusive ponderó la posibilidad de que se transforme en un recinto de exposición nacional para el ‘Gringo’, quien desea encabezar una oferta electoral presidencial en 2027.

Precisamente, uno de los frenos principales a la potencial candidatura legislativa de Schiaretti ha sido la idea de que puede representar un retroceso en la autoridad del ex gobernador. Cabe recordar que fue candidato presidencial en 2023 y pudo catapultar su imagen a nivel nacional, rompiendo con la inercia local.

En la misma línea, Gutiérrez admitió que el ‘Gringo’ todavía no se inclinó por ninguna opción, mientras estudia los efectos de la potencial candidatura en su armado nacional. “Schiaretti aún no ha definido ser candidato; en lo que sí se ocupa es en conducir a nivel nacional una construcción que se aleje, una vez más, de las grietas. Y por grietas me a la actual kirchnerismo-mileísmo”, explicó el diputado al medio La Nueva Mañana.

Juan Schiaretti 5P.jpg

El plan “B”

Con la expectativa instalada y la posibilidad de un “no” abierta, en el oficialismo cordobés plantean la necesidad de un plan “B”. Se trata de una lista sin la potencia de Schiaretti pero que pueda asegurar una performance base para poder mantener el poder de fuego en el Congreso.

En esa nómina aparecen nombres tales como el de Miguel Siciliano (actual presidente del bloque oficialista en la Legislatura), Héctor “Pichi” Campana (actual funcionario de la Municipalidad de Córdoba) y Natalia de la Sota (actual diputada) como posibles cabezas de lista para enfrentar el desafío venidero.

