Vuelve a funcionar una de las estaciones de subte más utilizadas por los usuarios: Cuál es

El funcionario, visiblemente satisfecho con los avances del plan, agregó: "Estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo, una de las prioridades que nos marcó el Jefe de Gobierno Jorge Macri, a través del cual ya mejoramos diez estaciones de Subte y trece del Premetro. Ahora, estamos avanzando en Plaza Italia, Tribunales, y seguiremos trabajando en otras más".

La iluminación, factor determinante para la percepción de seguridad que experimentan los pasajeros, recibió especial atención mediante la instalación de modernas luces LED que reducen el consumo energético sin sacrificar potencia lumínica. Asimismo, la señalética fue renovada íntegramente, incorporando elementos en braille en pasamanos y pórticos, un paso adelante en materia de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

El confort de los usuarios también fue contemplado con la incorporación de nuevo mobiliario en los andenes. Bancos, cestos estratégicamente ubicados y apoyos isquiáticos -esos soportes que permiten descansar brevemente sin necesidad de sentarse completamente- ahora forman parte del equipamiento disponible para quienes aguardan la llegada de las formaciones.

image.png Estación Pueyrredón, línea B.

De igual modo, es importante destacar que, pese a la reapertura programada, algunas tareas menores continuarán realizándose fuera del horario de servicio, procurando minimizar las molestias a los pasajeros.

Uruguay y Gardel entre las próximas reformas

No obstante, este impulso renovador no se detiene en Pueyrredón. Actualmente, las obras continúan a paso firme en las estaciones Plaza Italia y Tribunales de la Línea D, sumándose a una lista ya extensa de intervenciones exitosas. Lima, Castro Barros y Acoyte de la Línea A; San Martín de la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Palermo y Scalabrini Ortiz de la Línea D; Jujuy de la Línea E; Pasteur-AMIA de la Línea B; y trece paradores del Premetro son testigos de este proceso de revitalización que experimenta la red subterránea porteña.

Para los millones de porteños que diariamente confían en este medio de transporte para llegar a sus destinos, estas mejoras representan mucho más que simples obras estéticas. Significan un compromiso con la calidad del servicio público y una apuesta por una ciudad más conectada, accesible y moderna, donde moverse bajo tierra sea una experiencia tan digna como eficiente.

