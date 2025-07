Conmoción en Mileilandia: ¿Cómo fue que Mauricio Macri estuvo con Donald Trump?

A partir de la difusión de la fotografía abundaron los comentarios pero también las especulaciones, no faltaron los memes y otras bromas. Ya es el mes de julio 2025 y el supuesto amigo de Javier Milei o, por lo menos, persona admirada, Donald Trump, no lo ha invitado aún a la Casa Blanca para conversar, probablemente por su cargada agenda global. Sí lo hizo con Nayib Bukele, del pequeño El Salvador. Pero ellos tampoco han conversado por teléfono. En Mileilandia no pueden explicarlo y sólo montan sus interpretaciones conspiranoicas.