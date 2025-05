La Tierra podría chocar o salir volando del sistema solar por culpa de Mercurio

image.png Aunque su órbita es estable, Plutón puede perder su resonancia con Neptuno por culpa de una estrella pasajera, y terminar estrellándose o siendo eyectado del sistema solar.

Si la gravedad de una estrella cercana saca a Plutón de su ritmo con Neptuno, el pobre planeta enano puede terminar en cualquier lado. Podría chocar con Urano, Neptuno o directamente ser expulsado del sistema solar. Según los cálculos, la chance de que eso pase en 5 mil millones de años es de un 4%, bastante más que el riesgo que enfrenta la Tierra.

Y para sumar una cuota de ironía, si Plutón vuela por los aires, tal vez (solo tal vez) alguien cierre de una vez la discusión eterna sobre si es un planeta o no. Porque no hay planeta más polémico que el que ya no existe.

