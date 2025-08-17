Elecciones 2025 en Bolivia: Luis Arce promete "Tránsito democrático" en el ocaso del MAS

Fracturas internas. Sectores clave como la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari y cooperativistas mineros retiraron su apoyo al MAS por imponer candidatos sin respaldo sindical.

Voto nulo: Evo Morales, inhabilitado por un fallo constitucional que anuló su reelección indefinida, promueve el voto nulo (14% en encuestas) para deslegitimar el proceso.

Obligatoriedad

La alta participación (90%) se explica por sanciones a ausentes: bloqueo bancario y trámites públicos por 90 días, salvo multa del 20% del salario mínimo.

Mientras la derecha parte como favorita, Bolivia enfrenta no solo un cambio de gobierno, sino el posible colapso del movimiento que gobernó 18 años, en medio de tensiones económicas y descontento social.

Los comicios comenzaron a las 08:00 hora local para designar al nuevo jefe de Estado (2025-2030). La jornada inició sin problemas. El el país vecino, el voto es obligatorio. El sufragio es imperativo desde los 18 años, con una participación cercana al 90%. Esto se debe a sanciones administrativas de 90 días (bloqueo bancario y trámites estatales) para quienes no presenten el comprobante de votación. Estas medidas, no aplicables fuera del país, se anulan pagando una multa del 20% del salario mínimo.

Evo Morales acusa

El expresidente Evo Morales (2006-2019) afirmó que habría logrado su cuarta victoria electoral si hubiera sido habilitado. Acusó al presidente Luis Arce, su antiguo aliado, de "robar" la sigla del MAS y "descalificar al mayor movimiento político", asegurando que sin ello ganarían "de lejos". Morales no puede participar tras un fallo constitucional que anuló la sentencia de reelección indefinida que él mismo impulsó durante su mandato, acción que ahora denuncia como "proscripción" por parte de Arce.

Luis Arce compromete entrega

El mandatario Luis Arce garantizó que transferirá el poder al ganador el 8 de noviembre, según lo previsto. Tras votar en La Paz, declaró: "Haremos historia como la administración que cumplió el mandato de 2020: restaurar la democracia. No solo la recuperamos, la preservamos y la entregaremos mediante una transición democrática".

Arce, con la segunda peor imagen presidencial en Sudamérica según encuestas, retiró su postulación a favor de su ministro del Interior, Eduardo del Castillo, quien ronda el 2% de intención de voto.

Un militante del MAS señaló "resignación" en jóvenes hacia el sistema político, sin opciones de renovación en derecha, centro o izquierda. Criticó el malestar generado por la candidatura vicepresidencial de la exministra Mariana Prado, por carecer de vínculos sindicales o sociales.

La Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari revocó su respaldo al candidato oficialista Carlos David Rodríguez, acusando incumplimiento de acuerdos sobre candidaturas no electas orgánicamente (Prado y Susana Bejarano). La Federación Nacional de Cooperativas Mineras exigió lo mismo. El sector minero, base tradicional del MAS junto a los cocaleros, parece retirar su apoyo. Estos últimos, liderados antes por Morales, también lo niegan a Rodríguez (vicepresidente de su federación). El expresidente impulsa el voto nulo (hasta 14% en encuestas) para deslegitimar unos comicios donde él está inhabilitado.

