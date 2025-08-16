En horas venideras, Bolivia decidirá en las urnas un posible nuevo rumbo político del domingo (17/08) cerca de las 20.00 se conocieran los primeros resultados. Unos 7,9 millones de ciudadanos elegirán entre ocho opciones partidarias. Sondeos difundidos en las últimas semanas adelantan que el país daría un giro tras casi 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), inspirado por Evo Morales.
DOMINGO DE ELECCIONES
Bolivia a un paso de cambiar su destino político
Los sondeos indican que el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejaría el primer lugar que ostenta en Bolivia hace unos 20 años.
Elecciones claves
Los primeros resultados extraoficiales se conocerán a las 20.00, ya que varias cadenas televisivas han anunciado que desde ese momento difundirán datos de boca de urna y conteo rápido.
El TSE (autoridad electoral) se comprometió a anunciar a las 21.00 los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, con datos no oficiales al 80 %.
Carrera de partidos
Los contendientes en carrera son:
Jorge Tuto Quroga (Libre), Samuel Doria Medina (Unidad), Rodrigo Paz Pereira (PDC), Manfred Reyes Villa (APB Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena (ADN).
Las encuestas vaticinaron que se estrenará la segunda vuelta el 19 de octubre, es decir, que ninguno de los candidatos obtendrá este domingo el 50+1 % o 40 % o una distancia mayor a 10 puntos con el segundo.
Control internacional
Serán los comicios más observados de la historia con misiones internaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea, con más de 200 especialistas en el tema.
Decenas de instituciones impulsan Observa Bolivia, que movilizará 600 personas. La Defensoría del Pueblo anunció también la instalación de su sistema de monitoreo con más de 1.000 observadores enfocado en el tema de derechos humanos.
Aunque el gobierno identificó potenciales zonas de riesgo como el Trópico de Cochabamba o el norte de Potosí, desde el “evismo” (por Evo Morales) declararon que no entorpecerán los comicios.
