Bolivia a un paso de cambiar su destino político

Las encuestas vaticinaron que se estrenará la segunda vuelta el 19 de octubre, es decir, que ninguno de los candidatos obtendrá este domingo el 50+1 % o 40 % o una distancia mayor a 10 puntos con el segundo.

Alrededor de 7.1 millones de personas fueron a votar el día de ayer 7/3 para elegir a las autoridades provinciales y municipales en Bolivia. Como en 2020 Bolivia vota, se especula con posible cambio de orden político

Control internacional

Serán los comicios más observados de la historia con misiones internaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea, con más de 200 especialistas en el tema.

Decenas de instituciones impulsan Observa Bolivia, que movilizará 600 personas. La Defensoría del Pueblo anunció también la instalación de su sistema de monitoreo con más de 1.000 observadores enfocado en el tema de derechos humanos.

Aunque el gobierno identificó potenciales zonas de riesgo como el Trópico de Cochabamba o el norte de Potosí, desde el “evismo” (por Evo Morales) declararon que no entorpecerán los comicios.

