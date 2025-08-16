El ministro de Defensa, Luis Petri, después de haberse autoapartado de la posibilidad de ser candidato en las listas de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para las Legislativas 2025, ahora es quien encabeza la lista a diputados nacionales en la provincia cuyana.
Los F16 lo lograron: Luis Petri 1er. candidato a diputado nacional LLA / Mendoza
El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Luis Petri como cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales del frente La Libertad Avanza en Mendoza.
La alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza oficializó la lista de candidatos a diputados nacionales, y Luis Petri y Pamela Verasay firmaron su postulación delante del gobernador Alfredo Cornejo, en un acto interno que confirmó los nombres que encabezarán la boleta y tuvo la presencia de todos los intendentes de Cambia Mendoza.
Como ministro de Defensa, la gestión de Petri fue mala para los salarios militares, sus jubilaciones y también su obra social.
El hecho más destacado fue la compra de 24 unidades de F-16 a Dinamarca, incluyendo versiones monoplaza y biplaza.
La Fuerza Aérea Argentina ya ha presentado un F-16, y se espera que unidades operativas lleguen a finales de 2025, al Área Material Río Cuarto, mientras se completan las obras en la VI Brigada Aérea de Tandil.
El Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics que entró en servicio en 1978 (hace 47 años).
Bye Correa Llano
Cerca de las 13:00 del sábado 16/08, se acercó a la reunión el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, para terminar de sellar el acuerdo.
La confirmación de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se realizó el 24/07, por parte del presidente de la UCR y de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, y Correa Llano (LLA) era casi un número puesto para liderar la 'sábana'.
Lombardi detalló que la alianza se denominaría La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
La novedad es que Facundo Correa Llano no se postulará y, en cambio, terminará su mandato como legislador.
El ministro de Defensa participa como parte del armado de Cambia Mendoza (afiliado a la LLA).
La diputada nacional Pamela Verasay también es de Cambia Mendoza.
El 'extrapartidario' Álvaro Martínez, diputado del PRO demarchista recibió el apoyo de Karina Milei.
