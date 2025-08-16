Los F16 lo lograron: Luis Petri 1er. candidato a diputado nacional LLA / Mendoza

El Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics que entró en servicio en 1978 (hace 47 años).

Bye Correa Llano

Cerca de las 13:00 del sábado 16/08, se acercó a la reunión el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, para terminar de sellar el acuerdo.

La confirmación de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se realizó el 24/07, por parte del presidente de la UCR y de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, y Correa Llano (LLA) era casi un número puesto para liderar la 'sábana'.

Lombardi detalló que la alianza se denominaría La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

cornejo-petri-correa-llano Luis Petri candidato junto al gobernador Alfredo Cornejo, su compañera de binomio, Patricia Verasay, y otros.

La novedad es que Facundo Correa Llano no se postulará y, en cambio, terminará su mandato como legislador.

El ministro de Defensa participa como parte del armado de Cambia Mendoza (afiliado a la LLA).

La diputada nacional Pamela Verasay también es de Cambia Mendoza.

El 'extrapartidario' Álvaro Martínez, diputado del PRO demarchista recibió el apoyo de Karina Milei.

Embed Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025

Más noticias en Urgente24

Luis Caputo enciende la aspiradora (recesión): "No habrá pesos en el mercado"

Otra vez los vuelos en peligro: Sin acuerdo ni conciliación con los controladores aéreos

'Homo Argentum': Polémica por una escena de Eva De Dominici sobre violencia de género