Caída en las ventas de juguetes por el Día del Niño

Ventas

Según el informe de la CAIJ, el ticket promedio en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en cadenas de mayor escala —con un 90% de productos importados y con licencias— alcanzó los $38.000. Aunque el 76% de las ventas totales se realizan en tiendas físicas, la tendencia es clara: el futuro está en la integración de canales, no en su competencia.