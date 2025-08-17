A Milei le rompieron la batalla cultural

Los electores reconocerán la desinflación, pero tal vez no se trate de un cheque en blanco para una parte de ellos. El analista político Carlos Fara advirtió sobre la existencia de una demanda de consumo que aún no está satisfecha y de una actividad que no logra plenitud. También señaló la disconformidad con el estilo presidencial, algo que queda de manifiesto en algunos focus group de los que hace la consultora Trespuntozero de Shila Vilker. Esto no pasa inadvertido en la Casa Rosada, al punto que Milei salió a anunciar que dejará de insultar. Es otra fisura en la batalla cultural libertaria. Milei hizo de su verborragia virulenta un sello de su postura antipolítica para diferenciarse de la “casta”. Ahora no estaría teniendo el rédito que algunas vez tuvo.

Y aunque prometió no volver a insultar, el Presidente no se sensibiliza ante Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que se dedica a concientizar sobre esa condición. Milei publicó un tuit para criticar al periodista Paulino Rodrígues sin reparar en que para ello compartió otro ofensivo contra el menor. Ante el agravio, Moche y su familia recurrieron ante la justicia luego de frustrados intentos de que el Presidente despublique aquel mensaje. En su descargo presentado días atrás, Milei defendió su actuación y se amparó en su derecho a la libertad de expresión. También debió aclarar que no quiso agredir a Ian, sino a Paulino y que lo hizo en calidad de ciudadano y no de Presidente, algo que es de imposible aplicación.

En síntesis, Milei defiende aquel tuit. Resta la resolución judicial. Pero aunque el juez Alberto Recondo valide su planteo, el Presidente cruzó una línea moral de la que difícilmente pueda volver. Milei puede explicar que no quiso agredir al niño Moche, pero no puede justificar que no responda a su pedido insistente de bajar aquel tuit. Tal vez quien mejor lo resumió fue María Eugenia Vidal cuando dijo: “Si un chico de 12 años con autismo te pide que bajes un tuit porque lo ofende, en realidad, no importa si tenés razón”.

El offside en el que quedó Milei en el caso Moche también encuentra un correlato en la exitosa expedición en el Mar Argentino realizado por el CONICET en conjunto con la fundación Schmidt Ocean cuya transmisión por streaming de la biodiversidad submarina (incluida la ya célebre estrella marina “culona”) fascinó al público local. De esa forma, la sociedad argentina tuvo a mano y de manera atrapante una investigación de la institución científica que ha sufrido de manera permanente e inexplicable una agresiva campaña de desprestigio por parte del Presidente y sus seguidores de redes sociales. Tuiteros libertarios intentaron instalar la visión conspiranoica de que la expedición cerca de la costa de Mar del Plata respondía a un activismo contra la exploración petrolera.

El sumun de la agresión hacia la hazaña fue el posteo del el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un peronista reconvertido en libertario que en lugar de reivindicar el desarrollo de la ciencia -lo lógico en el ámbito académico- prefirió el tono provocador interviniendo la imagen de agradecimiento de la expedición, como si amenazara con que toda la fauna registrada desaparecerá por la instalación de una plataforma petrolera. Omite Álvarez que hasta ahora la exploración en el Mar Argentina arrojó que no hay petróleo allí. Pero parecía demasiado herido en su sesgo anti-CONICET como para reparar en ello. Todos los libertarios lo estaban. La “estrella culona”, devenida en nuevo ícono de la argentinidad (¡68% de imagen positiva, según Zuban-Córdoba!), también les rompió la batalla cultural.

