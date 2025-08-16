Cierre de listas para las elecciones de octubre 2025: Los candidatos

Espacios y candidatos

Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza anunciaron la presentación de sus postulantes nacionales a diputados y senadores el próximo martes 19 de agosto en el Teatro San Carlos de Junín.

El PRO de la Ciudad de Buenos Aires divulgó un comunicado celebrando que Fernando de Andreis y Antonela Giampieri ocuparán el quinto y sexto lugar en la lista de LLA. “Confirmamos que @deAndreis y Antonela Giampieri son los candidatos a Diputados Nacionales de PRO para las elecciones del 26 de octubre en la Alianza Libertad Avanza. Son quienes defenderán lo que hemos logrado en estos años y forman parte del equipo que sigue transformando la Ciudad. Estamos seguros de que PRO y LLA haremos una gran elección”, destacó la cuenta oficial @ProCiudadBsAs.

Lista de candidatos de Fuerza Patria para diputados nacionales en PBA

- Taiana, Jorge

- López, Jimena

- Grabois, Juan

- Siley, Vanesa

- Palazzo, Sergio

- García, Teresa

- Pietragalla, Horacio

- Propato, Agustina

- Moyano, Hugo (hijo)

- Díaz, Fernanda

- Galmarini, Sebastián

- Miño, Fernanda

- Yasky, Hugo

- Salzman, Marina

- Trotta, Nicolás

Lista completa de candidatos a diputados y senadores de la alianza LLA en CABA

Candidatos a diputados de LLA en CABA

- Alejandro Eduardo Fargosi

- Patricia Holzman

- Nicolás Mario Emma

- Sabrina Ajmechet

- Fernando de Andreis

- Antonela Giampieri

- Andrés Leone

- Valeria Rodrigues Trimarchi

- Fernando Pedrosa

- María Fernanda Araujo

- Lautaro Saponaro

- Paloma Linik

- Juan Manuel Bensusan

- Guadalupe Baulos

- Roberto Andrés Campos

- Daiana Bravo Ckacka

- Héctor Francisco Aguirre

- Cristina Liliana Ballesteros

- Alberto Arco

- María Vildoza

- Arturo García Rams

Candidatos a senadores de LLA en CABA

- Patricia Bullrich

- Agustín Monteverde

- Pilar Ramírez

- Carlos Torrendell

Frente de Izquierda presenta sus listas en CABA

El Frente de Izquierda-Unidad ha presentado sus listas para las elecciones del 26 de octubre. Myriam Bregman será la primera en la lista de diputados nacionales, mientras que Christian Castillo, actual diputado nacional, encabezará la lista al Senado en el mismo distrito. En la provincia de Buenos Aires, el espacio postulará a Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Misceláneas

El ministro de Defensa, Luis Petri, liderará la lista de diputados nacionales en Mendoza después de un acuerdo con el gobernador radical Alfredo Cornejo. El funcionario anunció su afiliación a La Libertad Avanza, mostrando una foto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde se le ve firmando. Mariano Recalde encabezará la lista de Fuerza Patria en CABA para el Senado: El líder del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires será el candidato principal en la lista que presentará el PJ en el territorio porteño para las elecciones legislativas en octubre. Expectativas en la sede del Partido Justicialista: Con el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, se espera que a partir de las 18:00 en la sede del PJ de la calle Matheu, se presenten los diferentes candidatos del peronismo que formarán parte de las nóminas de Fuerza Patria.

En un esfuerzo por asegurar buenos resultados en octubre, el Gobierno nacional ha decidido ceder dos de sus ministros más destacados: Patricia Bullrich y Luis Petri. La anterior pareja de candidatos presidenciales del PRO 2023, ahora ministros de Javier Milei, se preparan para postularse para ocupar bancas en el Congreso. Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Petri se presentó como candidato a diputado por Mendoza en una alianza que combina el radicalismo con los libertarios.

