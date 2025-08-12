Ignacio Torres anticipa depuración en el PRO y éxodo hacia LLA tras las elecciones

Hay que "desdramatizar perder elecciones", insistió Torres, incluso para el PRO, que "está acostumbrado a ganar".

María Eugenia Vidal Nacho Torres elogió la actitud de María Eugenia Vidal de manifestar que no estaba de acuerdo con la alianza con los libertarios.

En ese sentido, valoró la actitud de la diputada María Eugenia Vidal que rechazó la alianza con los libertarios: "Reivindico esos gestos, porque en una política viciada de alcahueterismo, de querer cebarle mate al armador de turno para mojar un cargo a diputado, una dirigente que era la candidata natural y que dice que no juega por no estar de acuerdo, es valiosísimo".

Pero moderó sus cuestionamientos a la cúpula del PRO al mencionar que "hicieron lo que se pudo con lo que pretendían algunos sectores del espacio".

Éxodo de macristas

Sobre el escenario político después de las elecciones legislativas, Nacho Torres anticipó un éxodo de figuras del PRO al gobierno de Milei: "el día después de las elecciones va a haber un proceso de depuración que es bueno y legitimo” y que "gran parte de la gente del PRO van a ser parte del gobierno nacional".

"Ahora, hay muchos dirigentes que entienden que es necesario una alternativa que defienda esa Argentina que trabaja y van a estar dentro del bloque nuestro, un Pro como alternativa, que es el lugar donde lo puso la gente, porque el Pro perdió las elecciones y hay que entenderlo", analizó.

Por último, sobre Grito Federal, hizo una autocrítica: "Hay acefalía de representación partidaria de ese espacio que queremos aglutinar, que es un espacio nítido, con propuestas y que trabaja en una agenda de desarrollo, no en amplificar el odio entre los argentinos para ganar una elección".

