Este 12/08 llega una miniserie que promete darle un nuevo aire a una franquicia de culto, justo cuando Hulu empieza a despedirse como plataforma independiente. Disney ya prepara todo para integrarla en su servicio principal, y el estreno aparece como una especie de cierre simbólico para una etapa que marcó un antes y un después en el streaming.
EL MIEDO TOCA TU PUERTA
A días del cierre, Hulu se despide con una miniserie que no podés dejar pasar
Hulu dice adiós con una miniserie que revive el terror clásico y que llega a Disney esta semana. Cambio de plataforma, pero la acción y el suspenso no paran.
Alien: Earth, la apuesta fuerte que acompaña la despedida de Hulu
Desde que Disney compró Hulu y anunció que lo iba a integrar dentro de Disney+ para 2026, quedó claro que la plataforma tal como la conocimos estaba llegando a su fin. Hulu fue de los primeros servicios de streaming en Estados Unidos, con un lugar clave desde 2007 cuando Netflix ya empezaba a cambiar el juego. Pero justo antes de desaparecer como entidad, Hulu lanza un producto con mucha ambición.
Alien: Earth llega de la mano de Noah Hawley, el mismo creador de Fargo y Legion, dos series que recibieron elogios casi unánimes. Esta vez se mete en la mitología clásica de Alien, siendo una precuela directa de la película original de 1979 dirigida por Ridley Scott, pero ubicada en la Tierra, en un futuro cercano y distópico. La historia arranca cuando una nave de Weyland-Yutani se estrella en Prodigy City, y con ella llegan los Xenomorfos y otros bichos peligrosos, además de un montón de dilemas sobre la creación de híbridos sintéticos.
La crítica ya reaccionó con mucho entusiasmo: 92% en Rotten Tomatoes, con especial reconocimiento para Sydney Chandler como Wendy, un personaje que cruza los límites entre humano y máquina. Como dijo un crítico, “Alien: Earth trata sobre la supervivencia”, una frase que suena a metáfora del momento que vive Hulu y la industria en general. El combo de terror, acción y una trama emocional profunda parece ser la fórmula que levanta esta apuesta final.
Alien vuelve a casa y reinventa su leyenda
Lo que hace especial a Alien: Earth no es que lleve la historia a la Tierra, algo que estuvo pendiente por décadas, sino que también profundiza en temas que la saga venía rozando, como meter tecnología avanzada con formas de vida extraterrestre. Desde la idea original que se descartó para Alien 3 (que iba a ser en la Tierra y no en el planeta cárcel Fiorina 161) hasta esta nueva producción, la serie logra por fin lo que muchos esperaban: un desarrollo más profundo del universo Alien con nuevas perspectivas.
Aunque Hulu como plataforma independiente desaparezca, la serie seguirá estando disponible en Disney+, así que va aser un cambio más que un fin absoluto. Además, hay anunciados nuevos proyectos para la franquicia: una secuela de Alien: Romulus, la participación de Weyland-Yutani en la próxima película Predator: Badlands y la confirmación de una segunda parte del exitoso videojuego Alien: Isolation, que en 2014 logró renovar el terror dentro del mundo gamer.
Hawley ya dejó claro que piensa en una historia pensada para varias temporadas que terminarían conectando directamente con la película original de 1979. Si la serie cumple con las expectativas, podríamos estar entrando en una nueva era de la saga, donde vuelvan a ser protagonistas el miedo y la tensión, esta vez con la Tierra como escenario. ¿Quién no quiere ver cómo la saga más icónica del sci-fi horror pisa firme y se reinventa?
