A días del cierre, Hulu se despide con una miniserie que no podés dejar pasar

image La serie cumple un viejo anhelo de los fans y profundiza en la mitología Alien, mientras la franquicia prepara más proyectos en cine y videojuegos. La fusión con Disney+ marca una nueva etapa para Hulu y la saga.

Aunque Hulu como plataforma independiente desaparezca, la serie seguirá estando disponible en Disney+, así que va aser un cambio más que un fin absoluto. Además, hay anunciados nuevos proyectos para la franquicia: una secuela de Alien: Romulus, la participación de Weyland-Yutani en la próxima película Predator: Badlands y la confirmación de una segunda parte del exitoso videojuego Alien: Isolation, que en 2014 logró renovar el terror dentro del mundo gamer.

Hawley ya dejó claro que piensa en una historia pensada para varias temporadas que terminarían conectando directamente con la película original de 1979. Si la serie cumple con las expectativas, podríamos estar entrando en una nueva era de la saga, donde vuelvan a ser protagonistas el miedo y la tensión, esta vez con la Tierra como escenario. ¿Quién no quiere ver cómo la saga más icónica del sci-fi horror pisa firme y se reinventa?

Embed

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas

Franco Colapinto recibió la peor noticia sobre su futuro en la Fórmula 1

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente