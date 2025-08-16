Muerte en Coghlan: los "crímenes de habitación bajo llave" son muy difíciles de resolver

Su padre lo buscó de manera incesante hasta el día de su fallecimiento, en un accidente de tránsito: tenía la teoría de que se lo habían llevado miembros de una secta.

Un análisis de ADN realizado a partir de una muestra de la madre de Diego, de 87 años, confirmó que los restos eran los de su hijo. Según el dictamen del fiscal Martín López Perrando, el examen forense permitió determinar que el asesino le clavó un cuchillo por la espalda y luego trató de descuartizar el cuerpo para ocultarlo. Un análisis de ADN realizado a partir de una muestra de la madre de Diego, de 87 años, confirmó que los restos eran los de su hijo. Según el dictamen del fiscal Martín López Perrando, el examen forense permitió determinar que el asesino le clavó un cuchillo por la espalda y luego trató de descuartizar el cuerpo para ocultarlo.

Fue enterrado en una fosa improvisada de apenas 60 centímetros de profundidad en el jardín de la vivienda del sospechoso, Cristian Graf.

En un grupo de WhatsApp, un excompañero de Diego, hoy radicado en el exterior, nombró directamente a Graf como la última persona que lo vio con vida.

El principal involucrado es un electricista de manos curtidas y mirada esquiva. Era un adolescente al momento de la desaparición de su compañero de la ENET N° 36.

A partir de los hallazgos, López Perrando solicitó la indagatoria de Cristian por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

La causa estaría prescripta pero la familia Fernández Lima quiere conocer la verdad sobre lo ocurrido.

image Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Coghlan

2-María Marta García Belsunce, Pilar

Fue asesinada de 6 balazos el 27 de octubre de 2002. Era una socióloga que vivía junto a su marido, Carlos Carrascosa, en el barrio cerrado El Carmel.

Inicialmente, se creyó que la muerte había sido causada por un accidente doméstico, pero un mes y medio más tarde se descubrió que había sido ultimada.

La hipótesis del robo fallido porque María Marta descubrió a ladrones en el interior de su casa era la más obvia, pero el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, se centró en la familia porque le mintieron en un principio sobre lo ocurrido. ¿Mintieron porque eran culpables o mintieron por miedo ya que tanto Carrascosa como García Belsunce eran financistas? La hipótesis del robo fallido porque María Marta descubrió a ladrones en el interior de su casa era la más obvia, pero el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, se centró en la familia porque le mintieron en un principio sobre lo ocurrido. ¿Mintieron porque eran culpables o mintieron por miedo ya que tanto Carrascosa como García Belsunce eran financistas?

Fue el caso policial más abordado por la prensa en toda la historia del periodismo argentino.

Desde este crimen hasta agosto de 2025 fueron desaparecidos o asesinados casi una veintena de prestamistas y “hombres de las finanzas” del país.

El pavor familiar era más que justificado. ¿Gajes del oficio?

En 2020, Netflix estrenó una miniserie documental con gran suceso.

El 19 de febrero de 2025 la cámara de Casación bonaerense condenó a cadena perpetua a Nicolás Pachelo, a pesar de que nunca apareció el arma homicida y que el presunto culpable nunca pudo ser ubicado dentro del country el día clave.

El condenado es un ludópata que en varias ocasiones robó para poder seguir apostando.

¿Perpetró el crimen o bien organizó a los que terminaron siendo quienes dispararon el revólver calibre 32?

image Crimen de María Marta García Belsunce: Nicolás Pachelo resultó condenado

3-Nora Dalmasso, Río Cuarto

En 2025, se estrenó el documental "Las mil muertes de Nora Dalmasso" en Netflix.

El crimen ocurrió en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

A casi dos décadas de los acontecimientos, permanece impune, dejando en evidencia las fallas del sistema judicial y lo complicado que es un crimen “en casa cerrada”.

Nora tenía 51 años cuando fue hallada muerta en su domicilio ubicado en el exclusivo barrio Villa Golf.

El cuerpo estaba desnudo, sobre la cama de su hija. Había sido estrangulada con el cinturón de su propia bata.

Esa noche, su esposo, el médico traumatólogo Marcelo Macarrón, se encontraba en Punta del Este, Uruguay, participando de un torneo de golf.

La noticia causó conmoción local y rápidamente captó la atención nacional por la brutalidad del crimen y las sospechas que comenzaron a surgir en torno a su círculo más íntimo.

Nora era una mujer conocida en su comunidad por su vida social activa, su participación en causas benéficas y su interés por la jardinería. Pertenecía a una familia tradicional y propietaria de una reconocida empresa fúnebre en Río Cuarto. Estaba casada y tenía dos hijos: Facundo y Valentina.

Desde el inicio, el caso estuvo rodeado de irregularidades. La escena del crimen fue alterada por al menos 23 personas antes de que llegaran los peritos forenses, lo que complicó severamente la recolección de pruebas clave. Durante años, tanto su esposo como su hijo fueron señalados como posibles sospechosos. Desde el inicio, el caso estuvo rodeado de irregularidades. La escena del crimen fue alterada por al menos 23 personas antes de que llegaran los peritos forenses, lo que complicó severamente la recolección de pruebas clave. Durante años, tanto su esposo como su hijo fueron señalados como posibles sospechosos.

En 2022, Marcelo Macarrón fue llevado a juicio bajo la acusación de haber contratado a alguien para asesinarla, pero fue absuelto por falta de pruebas.

En 2023, una prueba de ADN reveló que material genético de Roberto Bárzola, un obrero que había trabajado en la casa días antes del crimen, estaba presente en el cinturón con el que fue estrangulada Nora, así como en un vello púbico hallado en su cuerpo.

Esta revelación reactivó la causa, y actualmente la justicia evalúa si avanzar hacia un juicio penal o realizar, al menos, un juicio por la verdad.

image ¿Roberto Bárzola podría ser imputado por el crimen de Nora Dalmasso?

4-Alberto Nisman, Puerto Madero

Fue un abogado penalista que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal especial en la causa de la voladura de la mutual AMIA en 1994 en el barrio de Once en CABA.

El domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo Le Parc en el barrio porteño de Puerto Madero donde vivía.

El disparo fue realizado con una pistola de propiedad del especialista informático bajo su mando Diego Lagomarsino, quien declaró habérsela entregado en su departamento pocas horas antes de morir.

Inmediatamente se inició una investigación para determinar la causa de la muerte en la cual se produjeron pericias que arrojan conclusiones contradictorias.

En 2015 el Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que no encontró indicios que confirmaran la hipótesis del homicidio. Sin embargo, dos años más tarde y con otro gobierno nacional, en 2017, Gendarmería nacional realizó una nueva pericia sosteniendo que fue asesinado en el baño por dos hombres que previamente lo golpearon y drogaron. En 2015 el Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que no encontró indicios que confirmaran la hipótesis del homicidio. Sin embargo, dos años más tarde y con otro gobierno nacional, en 2017, Gendarmería nacional realizó una nueva pericia sosteniendo que fue asesinado en el baño por dos hombres que previamente lo golpearon y drogaron.

En agosto de 2025, a más de diez años de su muerte, la justicia aún no ha cerrado la investigación ni iniciado el juicio contra los procesados (Lagomarsino y tres custodios), para establecer la verdad.

Su historia también fue llevada a Netflix gracias a un docu reality de notable montaje y factura visual.

image Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA. Su historia fue llevada a Netflix

5-Natalia Fraticelli, Rufino

La muerte de la joven de 15 años en el año 2000 en la ciudad de Rufino, Santa Fe, generó un caso policial conmocionante.

El padre de la víctima, Carlos Fraticelli, era el juez penal local al momento de los hechos.

La madre, Graciela Dieser, una entrerriana que fuera acusada por la muerte y terminó suicidándose en la cárcel.

La pareja tenía dos hijos, Franco (adoptado) que en ese momento de la tragedia tenía 17 años y Natalia de 15.

La menor padecía un leve retraso madurativo debido a una meningits severa que había sufrido en su infancia.

El viernes 19 de mayo del 2000, antes de las doce de la noche, se fue a dormir. Alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente fue encontrada muerta en la cama.

Carlos Fraticelli declaró que la encontró con dos bolsas en la cabeza y las manos atadas con un pañuelo de seda.

Las primeras hipótesis del caso hablaban de un posible suicidio, debido a que no se había encontrado señales de violencia en la escena del crimen o de un posible robo seguido de muerte.

También, se barajó la hipótesis de que se tratara de un "ajuste de cuentas" debido a las investigaciones del juez sobre prostíbulos de su jurisdicción como magistrado.

Carlos Fraticelli y su esposa terminaron imputados por el asesinato de su hija. La hipótesis de la justicia era que los problemas madurativos de su hija afectaban el estatus social al que aspiraba la pareja y por lo tanto habían decidido deshacerse de ella. Carlos Fraticelli y su esposa terminaron imputados por el asesinato de su hija. La hipótesis de la justicia era que los problemas madurativos de su hija afectaban el estatus social al que aspiraba la pareja y por lo tanto habían decidido deshacerse de ella.

Las pruebas de laboratorio determinaron que había tomado un fuerte sedante (Uxen Retard).

La causa concluyó como suicidio tras años de polémica judicial.

El 18 de febrero de 2016 la Corte Suprema dejó firme la absolución de Carlos Fraticelli y de su esposa por el crimen. El fallo cierra definitivamente el caso y le asigna fuerza de "cosa juzgada", es decir que ya no hay más instancias judiciales en las que las absoluciones del ex magistrado y su difunta esposa puedan ser revertidas.

image Carlos Fraticelli, su hija Natalia y Graciela Dieser

6-Rosana Galiano, Exaltación de la Cruz

La joven de 29 años fue baleada en su vivienda de El Remanso por un sicario que habría sido contratado por su expareja, José Arce, y la madre de éste, Elsa Aguilar.

En 2013, ambos fueron condenados. Al día de hoy, se desconoce aún la identidad del asesino.

El 16 de enero del 2008, a las 22.50, Rosana Galliano era asesinada mientras esperaba que su expareja entregara a sus hijos.

En principio, se había pautado que Gerónimo y Nahuel, de 4 y 3 años, regresaran en horas de la tarde, pero José Arce (de 59 años, en aquel entonces), ex pareja de la joven, había retrasado la devolución de los niños, con diversas excusas.

Galliano se encontraba cenando con su hermana Mónica en la vivienda ubicada en el distrito vecino cuando sonó su teléfono celular. Por las deficiencias en la señal, tuvo que atender el llamado afuera del domicilio: una vez en su jardín, una persona salió detrás de los árboles y le disparó cuatro veces con un arma calibre 11.25. Galliano se encontraba cenando con su hermana Mónica en la vivienda ubicada en el distrito vecino cuando sonó su teléfono celular. Por las deficiencias en la señal, tuvo que atender el llamado afuera del domicilio: una vez en su jardín, una persona salió detrás de los árboles y le disparó cuatro veces con un arma calibre 11.25.

Del crimen fueron acusados Arce, de quien Galliano se estaba divorciando debido a la violencia que éste ejercía sobre ella, y su madre Elsa Aguilar.

A principios de noviembre de 2013, la sentencia fue contundente: prisión perpetua para el hombre y su madre por ordenar la muerte de Galliano.

image José Arce, condenado por el crimen de Rosana Galiano

7-Erica Soriano, Lanús

La noche del 20 de agosto de 2010, Érica Soriano, embarazada de dos meses y en pareja con Daniel Lagostena, desapareció para siempre en el partido de Lanús. Tenía 30 años.

Su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, con el tiempo salió a la luz una historia de violencia, malos tratos y celos obsesivos que permitió demostrar que Lagostena la había asesinado. Lo condenaron a 22 años de prisión. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, con el tiempo salió a la luz una historia de violencia, malos tratos y celos obsesivos que permitió demostrar que Lagostena la había asesinado. Lo condenaron a 22 años de prisión.

La investigación llevada a cabo por el comisario mayor de la policía bonaerense Julio Di Marco y el fiscal Gerardo Loureyro destapó la existencia de una red clandestina de cremaciones en el sur del conurbano, donde la impunidad y la falta de controles facilitó que desaparecieran cuerpos sin dejar rastro.

Para la Justicia, uno de esos cuerpos fue el de Érica Soriano.

El expediente judicial incluyó una serie de escalofriantes escuchas telefónicas que revelaron cómo operaba esta red y fueron claves también para sellar la condena contra la pareja de la víctima. Si bien quedó claro que Érica había sido víctima de un femicidio, todavía no existía esa figura legal.

image Lagostena y Soriano

8-Lourdes Di Natale, CABA

La mujer, de 45 años, murió al caer desde un décimo piso en el patio interno del edificio de Recoleta en el que vivía; había sido secretaria de Emir Yoma y era la ex esposa del actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.

Los investigadores caratularon la causa como "averiguación de suicidio", aunque fuentes policiales indicaron que cerca del cuerpo de la mujer se encontró un cuchillo de cocina, de tipo Tramontina.

El hecho se produjo en calle Mansilla 2429.

Lourdes trascendió públicamente cuando denunció ante la Justicia a su ex jefe Emir Yoma como presunto participante de la organización que vendió ilegalmente armas argentinas a Ecuador y Croacia.

Di Natale afirmó en la Justicia que su empleador recibía en sus oficinas al traficante de armas Diego Palleros y a Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares.

También declaró y luego ratificó ante el Juez Federal Jorge Urso que Yoma había cobrado coimas para agilizar la venta de armas.

También había dicho ante la Justicia que Yoma era visitado por el traficante de armas de nacionalidad siria, Monzer Al Kassar, quien según ella, le había dado al hermano de Zulema Yoma una valija llena de armas como regalo. También había dicho ante la Justicia que Yoma era visitado por el traficante de armas de nacionalidad siria, Monzer Al Kassar, quien según ella, le había dado al hermano de Zulema Yoma una valija llena de armas como regalo.

La mujer denunció haber sido amenazada de muerte y había manifestado su intención de dejar la Argentina.

En 2001, Di Natale aportó a la Justicia más copias de varias agendas que tenía de Yoma, en la que se entreveían las relaciones de éste con el entonces titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno.

image Lourdes Di Natale, un suicidio que conmocionó a la política argentina

9-Solange Grabenheimer, Vicente López

Solange fue encontrada asesinada el 10 de enero de 2007 en el PH de la localidad de Florida que compartía con su amiga, Lucila Frend.

Sol tenía que levantarse a las 10.30 para ir a trabajar pero nunca apareció en la casa de polarizados donde era empleada ni tampoco llegó esa noche al cumpleaños de su prima donde iba a verse con amigos.

Lucila le pidió al novio de ella, Santiago, y a la prima, Michelle, que la acompañaran a buscarla al PH. Pero, cuando llegaron, ella no se animó a entrar y los otros dos encontraron a Solange muerta, en musculosa y bombacha, junto a su cama. Lucila le pidió al novio de ella, Santiago, y a la prima, Michelle, que la acompañaran a buscarla al PH. Pero, cuando llegaron, ella no se animó a entrar y los otros dos encontraron a Solange muerta, en musculosa y bombacha, junto a su cama.

Grabenheimer tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado con puñaladas y signos de estrangulamiento al lado de la cama.

La joven Frend se convirtió en la principal sospechosa, tanto para la familia de la víctima como para el fiscal que encabezaba la investigación, Alejandro Guevara.

La autopsia reveló que Solange había recibido cuatro puñaladas en distintas partes del cuerpo. De acuerdo a las pericias, la sorprendieron dormida y la asesinaron.

Lucila rearmó su vida en Europa. La historia fue llevada al cine y el papel de la acusada fue llevado adelante por Lali Espósito.

image Lucía y Solange compartían un PH en Florida, Vicente López

10-Tehuel de la Torre, San Vicente

Era una joven transexual que desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 luego de salir de su casa en el Sur del conurbano bonaerense.

Se encontraría con Luis Alberto Ramos (37), quien le había ofrecido trabajo como mesero en una fiesta de cumpleaños.

La investigación del hecho derivó en la detención de dos hombres, quienes terminaron condenados con cadena perpetua a pesar de que el cuerpo jamás fue hallado. Tehuel había comenzado su transición de género unos meses antes de su desaparición. La investigación del hecho derivó en la detención de dos hombres, quienes terminaron condenados con cadena perpetua a pesar de que el cuerpo jamás fue hallado. Tehuel había comenzado su transición de género unos meses antes de su desaparición.

Tomó un colectivo y llegó a Alejandro Korn para encontrarse con quien sería su victimario.

Las últimas comunicaciones de la joven se produjeron en el interior de la vivienda de Ramos.