Presión arterial alta: Nuevas pautas que todos deben saber, incluso si no sufres hipertensión

"Se recomienda controlarse la presión arterial regularmente. Esto incluye a personas de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores", indica la nueva guía.

Es importante destacar que las pautas hacen énfasis en el papel de los hábitos de vida saludables para la prevención y el control de la hipertensión arterial.

En ese sentido, entre las nuevas directrices para el control de la presión arterial alta se encuentran las siguientes, según la AHA:

Evitar la sal

Los expertos recomiendan limitar el consumo de sodio a menos de 2,300 mg por día, con el objetivo de alcanzar un límite ideal de 1,500 mg por día. Para ello, se deben revisar las etiquetas de los alimentos.

Evitar el alcohol

Lo mejor es no consumir alcohol, indica la guía. Quienes eligen beber, no deben consumir más de dos bebidas al día en el caso de los hombres y no más de una bebida al día en el caso de las mujeres.

Gestionar el estrés

Otra recomendación clave es aprender a controlar el estrés mediante el ejercicio, y técnicas de reducción del estrés, como meditación, control de la respiración o yoga.

Tener un peso saludable

A las personas con sobrepeso u obesidad, en las pautas se aconseja mantener o alcanzar un peso saludable, con un objetivo de al menos un 5% de reducción del peso corporal.

Comer una dieta saludable

También recomiendan seguir una dieta saludable para el corazón, con alto contenido de vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, y productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, carnes magras y aves de corral, pescados y aceites no tropicales.

Hacer ejercicio físico

Los expertos sugieren aumentar la actividad física a al menos 75-150 minutos por semana, que incluya ejercicio aeróbico o entrenamiento de resistencia.

Controlar la presión arterial

Asimismo, en la nueva guía se recomienda a los pacientes controlar la presión arterial en el hogar para ayudar a confirmar el diagnóstico médico de presión arterial alta y para monitorear.

