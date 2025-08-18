En julio de 2025, Argentina presentó un fuerte crecimiento interanual del 41% en el superávit fiscal primario, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Este resultado impulsa aún más la consolidación del ancla fiscal que el Gobierno nacional intenta mantener durante el año. Sin embargo, también hubo un déficit financiero.
RESULTADO DE JULIO
El gobierno celebra el superávit primario de julio pero hubo déficit financiero
El Gobierno celebró un aumento del superávit primario del 41% interanual en julio, aunque hubo déficit financiero por intereses y aguinaldos.
Durante los primeros siete meses del año, el superávit primario acumulado alcanzó aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). En el caso de julio específicamente, el superávit fue de $767,9 millones, aunque el resultado financiero del mes arrojó un déficit de $1.176,9 millones, producto de los abultados pagos por intereses de deuda y por aguinaldos al sector público.
Este desequilibrio resalta una tensión recurrente: si bien el Estado logra mejorar sus cuentas primarias, el costo del servicio de la deuda y los pagos estacionales (como los salarios extra de julio y diciembre) erosionan rápidamente esa ventaja.
Así lo comunicaba el ministro de economía, Luis ‘Toto’ Caputo en su cuenta de la red social X:
Contexto fiscal: acumulado del año
En los primeros meses de 2025, el Gobierno logró superávits tanto primarios como financieros:
- En enero, el Ministerio de Economía reportó un superávit primario de $2.434.865 millones y un superávit financiero cercano a $600.000 millones.
- En marzo, se registró un superávit primario de $745.339 millones y un superávit financiero de $398.909 millones.
- En mayo, el superávit primario fue de $1,69 billones (aproximadamente 0,2% del PBI) mientras que el financiero sumó $662.123 millones.
Estas cifras evidencian una recuperación sostenida gracias a una fuerte recaudación tributaria, reducción del gasto primario y políticas impositivas como la expiración del Impuesto PAIS.
¿Qué tan “real” es este superávit primario?
Pese a los resultados positivos, analistas advierten que hay componentes contables y operativos que podrían maquillar el verdadero estado fiscal. Por ejemplo:
- Además, la reducción abrupta del gasto, en particular en áreas sensibles como jubilaciones, transferencias a provincias e infraestructura, pone en tela de juicio la sostenibilidad social de esta política.
- En el plano político y técnico, organismos financieros han expresado preocupación por la transparencia del programa fiscal. Se teme una vulnerabilidad ante shocks externos —por endeudamiento de corto plazo o reajustes futuros— que podría socavar la confianza.
A pesar de la mejora en los indicadores primarios, el déficit financiero —como el reportado en julio— pone en lupa la estrategia fiscal argentina. Más allá de cifras alentadoras, el futuro fiscal dependerá de mantener un equilibrio genuino entre recaudación, gasto social e inversión, sin depender de mecanismos contables ni postergar obligaciones.
La sostenibilidad fiscal no se construye solo con superávits contables, sino con políticas estructurales, transparencia y resiliencia frente a escenarios adversos.
