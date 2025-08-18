El gobierno celebra el superávit primario de julio pero hubo déficit financiero

En enero, el Ministerio de Economía reportó un superávit primario de $2.434.865 millones y un superávit financiero cercano a $600.000 millones.

En marzo, se registró un superávit primario de $745.339 millones y un superávit financiero de $398.909 millones.

En mayo, el superávit primario fue de $1,69 billones (aproximadamente 0,2% del PBI) mientras que el financiero sumó $662.123 millones.

Estas cifras evidencian una recuperación sostenida gracias a una fuerte recaudación tributaria, reducción del gasto primario y políticas impositivas como la expiración del Impuesto PAIS.

¿Qué tan “real” es este superávit primario?

Pese a los resultados positivos, analistas advierten que hay componentes contables y operativos que podrían maquillar el verdadero estado fiscal. Por ejemplo:

Además, la reducción abrupta del gasto, en particular en áreas sensibles como jubilaciones, transferencias a provincias e infraestructura, pone en tela de juicio la sostenibilidad social de esta política.

En el plano político y técnico, organismos financieros han expresado preocupación por la transparencia del programa fiscal. Se teme una vulnerabilidad ante shocks externos —por endeudamiento de corto plazo o reajustes futuros— que podría socavar la confianza.

A pesar de la mejora en los indicadores primarios, el déficit financiero —como el reportado en julio— pone en lupa la estrategia fiscal argentina. Más allá de cifras alentadoras, el futuro fiscal dependerá de mantener un equilibrio genuino entre recaudación, gasto social e inversión, sin depender de mecanismos contables ni postergar obligaciones.

La sostenibilidad fiscal no se construye solo con superávits contables, sino con políticas estructurales, transparencia y resiliencia frente a escenarios adversos.

