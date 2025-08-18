urgente24
Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Se encendió una luz roja en la Rosada, por el déficit financiero.

Se encendió una luz roja en la Rosada, por el déficit financiero.

La incertidumbre económica amenaza la campaña electoral de Javier Milei. El caballito de la desinflación renguea, y se enciende luz roja por déficit financiero.

18 de agosto de 2025 - 17:47

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que en julio el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.749.386 millones, aunque hubo un déficit financiero por $168.515 millones. Según la explicación oficial, el Tesoro tuvo déficit financiero debido a los pagos de intereses de la deuda y los aguinaldos del sector público.

Siendo la cuestión fiscal es uno de los pilares del esquema económico (el "ancla") que propone el Gobierno desde su llegada a la Casa Rosada, los números de julio encienden alertas al mostrar un escenario dual y es, sin dudas, un escenario incómodo: el déficit de $168.515 millones implica un salto del rojo del 41% en términos reales respecto a julio de 2024, y se explica por los intereses de la deuda, que no cuentan dentro del resultado primario.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Kicillof contra Milei ("roba" y "viola la Ley"): Pide declarar "emergencia en obra pública"

Conferencia de prensa de Axel Kicillof:

"El estado de la obra pública está tomando dimensión crítica".

"Para que entiendan la gravedad de esto, nunca en la historia argentina ocurrió que prácticamente por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional"

"Estamos ensayando distintas herramientas pero no alcanza. Por eso le vamos a solicitar a la Legislatura que nos autorice usar otras herramientas para dar respuestas al parate de la obra pública nacional".

"Nunca tuvimos una respuesta del Gobierno de Milei (...) hay situaciones que son desesperantes".

Gabriel Katopodis: "El presidente le mintió al Gobernador y a los bonaerenses. Primero dijo que iba a terminar las obras que estaban al 70% pero no terminaron ninguna. Después me dijo que me iban a ceder la traza de la Autopista Perón, pero nos mintieron".

"Hay mil obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires (...) fue decisión del gobernador hacernos cargos de infraestructuras universitarias, de los 85 centros de desarrollo infantil que quedaron paralizados, y de las obras de agua y saneamiento que eran fundamentales para el desarrollo".

"Es grave y poco inteligente, no hay ningún país del mundo que no esté desarrollando planes de infraestructura"

"La decisión de la provincia de Buenos Aires es reclamar por estas obras y por los fondos que recauda el Gobierno nacional, como el impuesto a los combustibles, y que no invierte".

Kicillof reclama por $12 billones que le debe el Estado Nacional. Dijo que "Milei roba" y "viola la Ley" porque no distribuye los fondos que corresponden a la provincia.

Por eso, pide que la Legislatura declare "la emergencia en obra pública", y que "nos autorice para intervenir de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas".

Atención: Alerta naranja en Buenos Aires y otras provincias por "lluvias torrenciales"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero para este martes 19/08, por las fuertes tormentas. "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Conferencia de prensa de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense encabezará, en instantes, una conferencia de prensa desde la casa de Gobierno provincial.

Javier Milei suspendió el acto de mañana (19/08) en Junín

Javier Milei tenía previsto encabezar este martes 19/08 un acto de campaña en Junín, pero acaba de suspenderlo. Según la explicación oficial, es por cuestiones climáticas, dado que se esperan fuertes lluvias para toda la jornada.

Doble vara: Javier Milei, haz lo que yo digo...

La doble vara de Javier Milei con la libertad de expresión no es nueva, pero no deja de sorprender y suma capítulos: mientras defiende que él pueda acusar a Ian Moche de "operar" en su contra -eso decía el mensaje que retuiteó, aunque ahora el Presidente justifique que retuitear no significa estar de acuerdo (¡!)-, fustiga (y denuncia) cuando él o su hermana son cuestionados o "calumniados".

En la Argentina de Milei, parece que la libertad de expresión es sólo para los funcionarios.

Sufren Las Fuerzas del Cielo: Tras candidatura de Tronco, Fantino cambia horario y competirá con Gordo Dan

Luego de que Sergio ‘Tronco’ Figliulo fuera confirmado como candidato a diputado de LLA, Neura movió su grilla: uno de los cambios principales es que el programa de Alejandro Fantino irá de 21:30 a 23:30 y competirá con "La Misa" del Gordo Dan que se emite en el streaming Carajo.

Cabe destacar que tal como informó Urgente24, la candidatura del socio periodístico de Fantino implicó un duro golpe para Las Fuerzas del Cielo encarnadas por Daniel Parisini (Gordo Dan), que quedaron totalmente fuera de las listas.

Llamativo el mensaje de Daniel Parisini en X, que puede ser leído con doble sentido:

YPF, otro fallo favorable para la Argentina

La Justicia de Irlanda falló a favor de la Argentina y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.

La jueza Eileen Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.

“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.

Cabe recordar que el pasado viernes hubo resolución favorable para la Argentina en el juicio YPF: la Corte de Apelaciones de Nueva York mantuvo la suspensión a la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de la petrolera como pago en el juicio. Argentina podrá apelar, sin garantía.

Tasas: "Seguramente, la actividad económica se va a resentir"

José Carmona en IProfesional:

"El ministro Luis Caputo hizo notar con más firmeza su decisión de no permitir que la cotización del dólar se escape. Ni antes ni después de las elecciones legislativas. Menos, que una eventual aceleración o suba abrupta del tipo de cambio afecte el proceso de desinflación, aun poniendo en riesgo el crédito privado y, por consiguiente, la actividad económica previo a los comicios de octubre.

(…) 'El dólar manda', resume ante iProfesional un reconocido economista, luego de la decisión de Caputo que desconcertó al mercado. Por un lado, por los 'idas y vueltas' con medidas tras la eliminación de las Lefi. Por otro lado, porque se descontaba que el Gobierno iba a soltar pesos para acotar la necesidad de liquidez en el sistema financiero, lo que está ejerciendo fuertes presiones alcistas sobre las tasas de interés en pesos.

(…) 'El costo de mantener este nivel de restricción monetaria hasta las elecciones será alto, tanto en términos fiscales como de actividad económica. A medida que este nivel de restricción se extiende en el tiempo, crece el costo fiscal y el impacto en la actividad económica. Hasta ahora, el Gobierno no mostró preocupación respecto a las tasas de interés reales', advierte Facimex Valores.

El analista Salvador Di Stéfano afirma que el Gobierno no le teme a una recesión económica de cara a las elecciones y coincide en resaltar el impacto negativo en la economía por las tasas de interés 'estrafalarias': las empresas y personas que necesitan financiamiento en pesos para sostener su producción y consumo tendrían que hacerlo a 'tasas inadmisibles'.

'Seguramente, la actividad económica se va a resentir. ¿Cuánto se va a resentir? Los créditos en pesos representan casi el 10% de toda la actividad. Entonces, la actividad económica no es tan lineal que una suba de tasas la afecte por completo, pero afectará buena parte. Por ejemplo, si los autos se comercializan principalmente con crédito, caerá la venta de autos. Lo mismo para las motos, electrodomésticos, viajes y demás', advierte.

La preocupación es creciente y se impone cada vez más en el mercado. Los analistas vienen advirtiendo acerca del impacto negativo que generará el repunte de las tasas de interés sobre la actividad económica".

"Lo que Caputo no te dice"

Según la economista y diputada de UxP, Julia Strada, hay algo que Luis Caputo omite en su relato sobre el superávit: "los intereses bajo la alfombra aumentan todavía más el déficit financiero".

Captura de pantalla 2025-08-18 173053

Vialidad no impulsó juicio civil contra CFK, y se cae el proceso

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2 declaró la caducidad de la instancia en la causa iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner y otros, por responsabilidad en daños, la instancia paralela a la condena penal. El fallo implica la caída del proceso civil, aunque no el cierre definitivo.

La decisión se basa en que, pese a las incidencias y recursos interpuestos, la parte actora, es decir Vialidad, no impulsó el proceso dentro de los plazos previstos por el Código Procesal, lo que derivó en la pérdida del derecho a continuar la acción.

La defensa de la exmandataria había solicitado que se avance con la caducidad por considerar que "se encuentran cumplidas inexorablemente todas las prerrogativas que indica el Código Procesal para que ésta sea concedida".

El juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos declaró "operada la caducidad de la instancia en el presente proceso". La inactividad en el expediente, como presupuesto de la caducidad de la instancia, significa "la paralización total de la instancia respectiva".

"En principio, esta circunstancia se exterioriza en la no ejecución de acto alguno, sea por las partes o por el órgano judicial y sus auxiliares, pero también se configura en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento", señaló el magistrado en su fallo.

Preparativos para Milei en Junín: De los "alfajorcitos" a "gente de Inteligencia" en la ciudad

Javier Milei en el Teatro San Carlos de Junín, a cargo del empresario local Eduardo Di Marco, quien le dijo al multimedios local La Verdad:

“Hablé con la gente de seguridad, la visita de un Presidente es un tema no menor. Creo que esto es importante, mucha gente va a venir a expresarse. La presencia del Presidente de la Nación requiere de la presencia de gente de Inteligencia en la ciudad, que ya está desde el viernes acá. Hay que tomar todos los recaudos que sean necesarios en un caso de trascendencia como este”.

“La gente de Presidencia trae su propia seguridad y sus protocolos, de nuestra parte hablamos con las fuerzas locales y tenemos el teatro en óptimas condiciones para la recepción del acto. En su momento Mauro Imperatori (armador local de LLA) nos planteó la renta del lugar y a partir de eso fuimos avanzando”.

“Hasta ahora solo pidieron agua fresca, alguna gaseosa y alfajorcitos y golosinas. Y nos pidieron además 20 sillas arriba del escenario. Me sorprendió la sencillez, más allá de la seguridad que es la normal para cualquier presidente”.

“Tengo entendido que Milei nunca vino a Junín, y por lo que nos han manifestado tenía ganas de venir”.

Presidentes de la Nación en Junín desde 1983:

  • Carlos Saúl Menem estuvo en 1995 promoviendo la candidatura a intendente de Mirta Rubini.
  • Néstor Kirchner en 2006, en un acto en el Club Ciclista, acompañado por el ex intendente Mario Meoni, sorteando viviendas del Plan Federal.
  • Mauricio Macri en 2016, en el comienzo de la obra de la autovía 7.
  • Mauricio Macri en 2019, para la puesta en funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros, y respaldar al intendente Petrecca en un acto en el ex ‘Campito Sánchez’.
  • Y Mauricio Macri regresó en septiembre de 2019 para inaugurar 40 km de autopista sobre la RN 7.
  • Alberto Fernández estuvo en abril del año 2021, cuando bajó en helicóptero para despedir los restos del fallecido ministro de Transporte Mario Meoni.
Nueva ofensiva de Milei contra Kicillof en Junín

Lunes 18/08 de mesa de campaña en Casa Rosada: LLA + PRO (Karina Milei, Sebastián Pareja, Santiago Caputo, 'Lule' Menem, Diego Santilli y Cristian Ritondo).

Tema central: la visita a Junín de Javier Milei el martes 19/08.

El evento tendrá lugar en el en el teatro San Carlos y se espera la asistencia de 3.000 personas.

Al igual que en La Plata, el Presidente cerrará el acto. Se descuenta otra ofensiva verborrágica contra Axel Kicillof, el gobernador bonaerense.

La presentación en Junín sorprendió porque es cabecera de la 4ta. Sección Electoral en la que LLA deberá competir contra Somos por la reticencia del intendente PRO, Pablo Petrecca, de sumarse a LLA.

La presencia de Javier Milei ya provocó rechazo del peronismo local que le reprochó el abandono de la obra del paso a nivel, que dejó dividida en 2 a la localidad.

