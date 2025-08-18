Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña

Live Blog Post

Kicillof contra Milei ("roba" y "viola la Ley"): Pide declarar "emergencia en obra pública"

Conferencia de prensa de Axel Kicillof:

"El estado de la obra pública está tomando dimensión crítica".

"Para que entiendan la gravedad de esto, nunca en la historia argentina ocurrió que prácticamente por dos años esté absolutamente parada la obra pública a nivel nacional"

"Estamos ensayando distintas herramientas pero no alcanza. Por eso le vamos a solicitar a la Legislatura que nos autorice usar otras herramientas para dar respuestas al parate de la obra pública nacional".

"Nunca tuvimos una respuesta del Gobierno de Milei (...) hay situaciones que son desesperantes".

Gabriel Katopodis: "El presidente le mintió al Gobernador y a los bonaerenses. Primero dijo que iba a terminar las obras que estaban al 70% pero no terminaron ninguna. Después me dijo que me iban a ceder la traza de la Autopista Perón, pero nos mintieron".

"Hay mil obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires (...) fue decisión del gobernador hacernos cargos de infraestructuras universitarias, de los 85 centros de desarrollo infantil que quedaron paralizados, y de las obras de agua y saneamiento que eran fundamentales para el desarrollo".

"Es grave y poco inteligente, no hay ningún país del mundo que no esté desarrollando planes de infraestructura"

"La decisión de la provincia de Buenos Aires es reclamar por estas obras y por los fondos que recauda el Gobierno nacional, como el impuesto a los combustibles, y que no invierte".

Kicillof reclama por $12 billones que le debe el Estado Nacional. Dijo que "Milei roba" y "viola la Ley" porque no distribuye los fondos que corresponden a la provincia.

Por eso, pide que la Legislatura declare "la emergencia en obra pública", y que "nos autorice para intervenir de forma de garantizar la seguridad en los casos en que el Gobierno nacional abandona obras que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas".