Selección Argentina: Con Messi, una sorpresa adentro y otra afuera, la lista de Scaloni

La sorpresa es la convocatoria de José Manuel López, delantero argentino del Palmeiras, el mejor equipo del continente en la actualidad. Este futbolista hizo su debut en Lanús, donde en una temporada jugó 25 partidos y convirtió 13 goles, lo que le valió su partida a Palmeiras.

En el club brasilero lleva jugados 84 partidos en todas las competiciones desde el 2022, año en que llegó a la institución verde, en esos partidos convirtió 21 goles y es uno de los principales delanteros del equipo, por eso Lionel Scaloni sorprendió al convocarlo, ya que en la delantera argentina ya tiene una superpoblación, y es raro que aparezcan nuevos convocados en esas posiciones.

Argentina jugará en el Monumental el jueves 4 de septiembre a las 20:30hs de nuestro país ante Venezuela, que se juega la clasificación al repechaje. Cerrará ante otro clasificado directamente al mundial, Ecuador, cuando lo visite el jueves 9 a las 20hs de Argentina. Esos dos serán los últimos partidos de Lionel Messi en la Selección Argentina.

