Argentina tendrá otra doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, las últimas dos y las que definirán todo en nuestro continente. La Selección Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador, y para esos compromisos Lionel Scaloni dio la lista de convocados, donde se destaca la presencia de Lionel Messi, la ausencia de un titular y la convocatoria de un jugador inesperado.
LOS CONVOCADOS
Selección Argentina: Con Messi, una sorpresa adentro y otra afuera, la lista de Scaloni
Lionel Scaloni dio la lista para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre con Messi, un jugador que no se esperaba y un titular afuera.
Selección Argentina: Lionel Scaloni llamó a Messi, borró un titular y metió un tapado
Dentro de los convocados de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, donde recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador, aparece Lionel Messi como noticia ya que viene de una lesión. El que no estará es Enzo Fernández y el que si estará es el jugador del Palmeiras José Manuel López, el tapado.
Lionel Messi volvió con todo luego de su lesión, como si ese descanso lo cargaría al 100%. Gol y asistencia ante Los Ángeles Galaxy demostraron que está de regreso y que se encamina a disputar su 6º Mundial, algo histórico. El astro argentino fue convocado para esta doble fecha ya que viene descansado del periodo que pasó fuera de las canchas por lesión.
Estos seguramente serán dos partidos históricos ya que serán los últimos dos partidos de Eliminatorias que tendrán presente a Lionel Messi. El jueves 4 de septiembre se despedirá de las Eliminatorias jugando de local, será ante Venezuela a las 20:30hs de nuestro país. El martes 9 será el último partido en este “torneo”, será en Ecuador ante los locales (ya clasificados) a las 20hs de Argentina.
El que no estará, pero no se asusten es Enzo Fernández, ya que fue expulsado en el partido ante Colombia y deberá cumplir la suspensión impuesta por Conmebol, así que el jugador del Chelsea se perderá el cierre de Eliminatorias Sudamericanas.
La sorpresa es la convocatoria de José Manuel López, delantero argentino del Palmeiras, el mejor equipo del continente en la actualidad. Este futbolista hizo su debut en Lanús, donde en una temporada jugó 25 partidos y convirtió 13 goles, lo que le valió su partida a Palmeiras.
En el club brasilero lleva jugados 84 partidos en todas las competiciones desde el 2022, año en que llegó a la institución verde, en esos partidos convirtió 21 goles y es uno de los principales delanteros del equipo, por eso Lionel Scaloni sorprendió al convocarlo, ya que en la delantera argentina ya tiene una superpoblación, y es raro que aparezcan nuevos convocados en esas posiciones.
Argentina jugará en el Monumental el jueves 4 de septiembre a las 20:30hs de nuestro país ante Venezuela, que se juega la clasificación al repechaje. Cerrará ante otro clasificado directamente al mundial, Ecuador, cuando lo visite el jueves 9 a las 20hs de Argentina. Esos dos serán los últimos partidos de Lionel Messi en la Selección Argentina.
+ de Golazo24
El áspero cruce entre Flavio Azzaro y el CM de Tigre
A Chiqui Tapia no le debe gustar lo de Leo Gabes y Ricardo Caruso Lombardi
¿Club migajero?: Vélez, cerca de otra "sobra" de River de Marcelo Gallardo