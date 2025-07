Selección Argentina: por qué Placente llevó jugadores Sub 17 a un torneo Sub 20

L´Alcudia es un campeonato Sub 20. Es decir, pueden participar jugadores de hasta 20 años. Sin embargo, Placente llevó una Selección Argentina Sub 17. Es decir, en la Albiceleste no había chicos mayores de 17 años. Todos, salvo tres nombres, jugadores de las Inferiores de los clubes argentinos: Boca, River, Racing, Vélez, Lanús, Talleres, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Belgrano e Independiente.