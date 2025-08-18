Seguridad inteligente: Cuál va a ser el futuro de la videovigilancia móvil en Argentina

“Ya no hablamos de seguridad estática o reactiva. La seguridad es móvil, proactiva y predictiva. Estas tecnologías transforman la experiencia de transporte y aportan información estratégica para mejorar la operación y salvar vidas”, remarcaron desde CASEL.

Cuáles son los beneficios de la videovigilancia móvil

La adopción de estas tecnologías de la mano de la inteligencia artificial tiene impactos directos en distintos sectores:

Transporte público: mayor seguridad y confianza para los pasajeros, con disuasión de delitos;

mayor seguridad y confianza para los pasajeros, con disuasión de delitos; Logística: reducción de accidentes, optimización de rutas y menores costos asociados;

reducción de accidentes, optimización de rutas y menores costos asociados; Vehículos particulares: más asistencia al conductor y tranquilidad en la conducción diaria.

Invertir en cámaras, sensores y conectividad no es solo una medida preventiva, sino una decisión estratégica que impacta en la competitividad y la seguridad vial.

Qué rol cumple CASEL en esta transformación hacía un futuro más seguro

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) cumple un papel central en este proceso. La entidad impulsa la adopción responsable de la videovigilancia móvil, fomenta la capacitación profesional y trabaja en el diálogo con las autoridades para actualizar regulaciones.

“El futuro de la movilidad segura en Argentina dependerá de la sinergia entre tecnología, normativa y educación. La videovigilancia, junto con ADAS, DMS y vehículos conectados, será un pilar de la seguridad del siglo XXI”, subrayaron desde CASEL.

seguridad, cámaras vehículos 1

Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan hoy en día estas técnicas de seguridad

Para alcanzar una adopción masiva, es necesario primero avanzar en tres ejes clave:

Regulación actualizada , que defina pautas claras sobre el uso ético de las imágenes y la protección de datos personales;

, que defina pautas claras sobre el uso ético de las imágenes y la protección de datos personales; Incentivos económicos , que permitan a PyMEs y flotas urbanas acceder a estas tecnologías sin barreras financieras;

, que permitan a PyMEs y flotas urbanas acceder a estas tecnologías sin barreras financieras; Capacitación técnica, tanto para instaladores como para operadores de sistemas de monitoreo, garantizando interoperabilidad entre plataformas públicas y privadas.

Los especialistas señalan que integrar estas soluciones no se limita a comprar hardware, ya que requiere formar conductores en su uso, adaptar protocolos empresariales y garantizar que la infraestructura tecnológica acompañe.

