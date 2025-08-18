INNOVACIÓN
Seguridad inteligente: Cuál va a ser el futuro de la videovigilancia móvil en Argentina
La seguridad está viviendo una transformación marcada por el avance de tecnologías como la videovigilancia en vehículos y la inteligencia artificial.
Según estimaciones de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), hacia 2030 se espera que:
- El 80% del transporte público urbano esté equipado con cámaras, GPS y transmisión en tiempo real;
- El 60% de las flotas incorporen sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y monitoreo del conductor (DMS);
- Un 25% de los autos particulares en zonas urbanas utilicen dashcams o dispositivos de grabación;
- Al menos un 20% de los vehículos sumen tecnologías ADAS básicas de fábrica o como retrofit.
Seguridad: Un mercado que ya tiene un gran peso en la vía pública
A nivel mundial, el negocio de la videovigilancia alcanzó los USD 371 millones y podría duplicarse hacia 2031, con un crecimiento anual del 12%, según consultoras como Mordor Intelligence y Grand View Research.
En paralelo, los vehículos conectados muestran una proyección aún más ambiciosa, crecerán a un ritmo del 17,35% anual hasta alcanzar los USD 165.000 millones en 2029. Para el caso argentino, se estima que entre el 15% y el 20% del parque automotor tendrá conexión hacia 2030, lo que abrirá la puerta a funciones de comunicación entre vehículos (V2V) y entre vehículos e infraestructura (V2X).
“Ya no hablamos de seguridad estática o reactiva. La seguridad es móvil, proactiva y predictiva. Estas tecnologías transforman la experiencia de transporte y aportan información estratégica para mejorar la operación y salvar vidas”, remarcaron desde CASEL.
Cuáles son los beneficios de la videovigilancia móvil
La adopción de estas tecnologías de la mano de la inteligencia artificial tiene impactos directos en distintos sectores:
- Transporte público: mayor seguridad y confianza para los pasajeros, con disuasión de delitos;
- Logística: reducción de accidentes, optimización de rutas y menores costos asociados;
- Vehículos particulares: más asistencia al conductor y tranquilidad en la conducción diaria.
Invertir en cámaras, sensores y conectividad no es solo una medida preventiva, sino una decisión estratégica que impacta en la competitividad y la seguridad vial.
Qué rol cumple CASEL en esta transformación hacía un futuro más seguro
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) cumple un papel central en este proceso. La entidad impulsa la adopción responsable de la videovigilancia móvil, fomenta la capacitación profesional y trabaja en el diálogo con las autoridades para actualizar regulaciones.
“El futuro de la movilidad segura en Argentina dependerá de la sinergia entre tecnología, normativa y educación. La videovigilancia, junto con ADAS, DMS y vehículos conectados, será un pilar de la seguridad del siglo XXI”, subrayaron desde CASEL.
Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan hoy en día estas técnicas de seguridad
Para alcanzar una adopción masiva, es necesario primero avanzar en tres ejes clave:
- Regulación actualizada, que defina pautas claras sobre el uso ético de las imágenes y la protección de datos personales;
- Incentivos económicos, que permitan a PyMEs y flotas urbanas acceder a estas tecnologías sin barreras financieras;
- Capacitación técnica, tanto para instaladores como para operadores de sistemas de monitoreo, garantizando interoperabilidad entre plataformas públicas y privadas.
Los especialistas señalan que integrar estas soluciones no se limita a comprar hardware, ya que requiere formar conductores en su uso, adaptar protocolos empresariales y garantizar que la infraestructura tecnológica acompañe.
