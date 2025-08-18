REDES SOCIALES
El áspero cruce entre Flavio Azzaro y el CM de Tigre
La cuenta oficial de Tigre en X se burló del periodista deportivo Flavio Azzaro luego del triunfo agónico del Matador sobre Racing.
El equipo de Gustavo Costas no reacciona: marcha anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura, está apenas clasificando a la Copa Sudamericana 2026 (un punto por encima de Independiente, de Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra) y debe revertir un 0-1 ante Peñarol por Copa Libertadores.
Racing no ha dado, en el mercado de pases, el famoso salto de calidad que prometió el presidente Diego Milito. Han llegado Franco Pardo, Alan Forneris, Tomás Conechny, Elías Torres y Duván Vergara.
Lo preocupante no es que las llegadas no han reforzado al plantel, sino que perdió a Maxi Salas, que se fue a River.
Además, el cuadro blanquiceleste, tuvo niveles muy altos en el pasado reciente. Fue campeón de la Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025, por lo que es lógico que haya una merma en los rendimientos individuales que repercutan en lo colectivo.
La chicana del CM de Tigre a Flavio Azzaro
Tigre venció a domicilio a Racing el pasado viernes 15/8 en el Cilindro de Avellaneda. El pueblo Matador lo festejó con alma y vida, no solo por los goles agónicos y por tratarse de un triunfo ante un equipo grande, sino porque le permitió a los de Diego Dabove meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.
Luego de múltiples publicaciones en redes sociales por la victoria 2-1 ante La Academia, la cuenta oficial de Tigre en X cerró la jornada con un mensaje muy particular: "Ganamos tácticamente. Hasta mañana, bandurria". El mensaje hace referencia a una frase viral del periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Acadé, quien había apuntado contra el ex DT de Racing, Fernando Gago: "Gago, te bailó tácticamente Tévez...".
Como si eso no fuera poco, el CM (Community Manager) del club de Zona Norte agregó el término "bandurria", muy utilizado por Azzaro.
Tras el palito, el siempre ácido comunicador citó la publicación original y respondió con otra chicana: "Felicitaciones a los hinchas de Tigre y hago extensivo también el saludo a los hinchas de Boca y de River".
Pero el ida y vuelta no quedó ahí. Luego de la respuesta, la cuenta oficial de Tigre volvió a mofarse del periodista y cerró con el clásico meme de "entró la balubi".
