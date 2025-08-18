El áspero cruce entre Flavio Azzaro y el CM de Tigre

image Gustavo Costas, DT de Racing; Diego Milito, presidente de La Academia; Sebastián Saja, director deportivo.

Tigre venció a domicilio a Racing el pasado viernes 15/8 en el Cilindro de Avellaneda. El pueblo Matador lo festejó con alma y vida, no solo por los goles agónicos y por tratarse de un triunfo ante un equipo grande, sino porque le permitió a los de Diego Dabove meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Luego de múltiples publicaciones en redes sociales por la victoria 2-1 ante La Academia, la cuenta oficial de Tigre en X cerró la jornada con un mensaje muy particular: "Ganamos tácticamente. Hasta mañana, bandurria". El mensaje hace referencia a una frase viral del periodista Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Acadé, quien había apuntado contra el ex DT de Racing, Fernando Gago: "Gago, te bailó tácticamente Tévez...".

Como si eso no fuera poco, el CM (Community Manager) del club de Zona Norte agregó el término "bandurria", muy utilizado por Azzaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1956571529891680668?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956571529891680668%7Ctwgr%5E09b64644c6595ed37311feda8201dfd5aee6e62d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ftigre%2Fpico-redes-acida-chicana-tigre-flavio-azzaro_0_GO4fWkcEZ9.html&partner=&hide_thread=false Ganamos tácticamente. Hasta mañana, bandurria pic.twitter.com/UukipgKtq6 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) August 16, 2025

Tras el palito, el siempre ácido comunicador citó la publicación original y respondió con otra chicana: "Felicitaciones a los hinchas de Tigre y hago extensivo también el saludo a los hinchas de Boca y de River".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1956754917294776801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956754917294776801%7Ctwgr%5E09b64644c6595ed37311feda8201dfd5aee6e62d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Ftigre%2Fpico-redes-acida-chicana-tigre-flavio-azzaro_0_GO4fWkcEZ9.html&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a los hinchas de Tigre y hago extensivo también el saludo a los hinchas de Boca y de River. https://t.co/fUntYL83N9 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) August 16, 2025

Pero el ida y vuelta no quedó ahí. Luego de la respuesta, la cuenta oficial de Tigre volvió a mofarse del periodista y cerró con el clásico meme de "entró la balubi".

