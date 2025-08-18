Inentendible enojo del chileno César Pérez en Defensa y Justicia 1-1 Newell's Old Boys. El volante, que marcó el empate para el conjunto de Mariano Soso, manifestó todo su enojo contra Cristian Fabbiani por el equipo que dispuso el Ogro en duelo disputado este domingo 17/8 en el Tito Tomaghello. "Me da un poco de rabia", tiró.
Enojo desbloqueado en el fútbol argentino: insólito lo que pasó en Defensa-Newell's
El volante de Defensa y Justicia, César Pérez, se enojó con Cristian Fabbiani por el once que puso el Ogro en el partido entre el Halcón y Newell's Old Boys.
El cuadro de Florencio Varela y el de Rosario firmaron tablas por la quinta fecha del Torneo Clausura. El colombiano Jherson Mosquera abrió la cuenta a los 19 minutos para la visita luego de un córner desde la derecha que conectó muy bien de cabeza.
Como se indicó previamente, la igualdad del marcador llegó de la mano de César Pérez, a los 37'. El mediocampista la agarró de sobrepique y la acomodó contra el palo izquierdo de Williams Barlasina.
Con el empate, Defensa alcanzó los ocho puntos y se estacionó en la sexta posición. Newell's, por su parte, llegó a las seis unidades y quedó en el onceavo puesto.
Ambos están lejos en la carrera por ingresar a copas internacionales. El Halcón acumula 27 puntos en la Tabla Anual, y la Lepra, 25. El último clasificado a competencias internacionales es Racing, que se está metiendo a Copa Sudamericana y tiene 32 unidades.
El insólito reclamo de César Pérez en Defensa y Justicia-Newell's Old Boys
El joven futbolista de 22 años deslizó unas llamativas declaraciones luego del empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Newell's Old Boys de Rosario.
Además, sostuvo: "Los pasamos por arriba, una desconcentración nos costó caro. Es sabor a poco, pero da bronca".
La alternativa formación que decidió poner Fabbiani tiene que ver con que viene de jugar entresemana por Copa Argentina (le ganó 3 a 2 a Atlético Tucumán el pasado miércoles 13/8) y el próximo sábado (23/8) deberá afrontar el clásico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Entonces, el Ogro no sobró el partido, sino que decidió preservar a sus jugadores titulares. Aún así, los dichos de Pérez no hacen más que exponer a su equipo, que no le pudo ganar a los suplentes de la Lepra.
