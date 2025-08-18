Enojo desbloqueado en el fútbol argentino: insólito lo que pasó en Defensa-Newell's

El insólito reclamo de César Pérez en Defensa y Justicia-Newell's Old Boys

El joven futbolista de 22 años deslizó unas llamativas declaraciones luego del empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Newell's Old Boys de Rosario.

Me da un poco de rabia personalmente que un técnico venga con un equipo suplente por priorizar otros partidos, fuimos totalmente superiores Me da un poco de rabia personalmente que un técnico venga con un equipo suplente por priorizar otros partidos, fuimos totalmente superiores

Además, sostuvo: "Los pasamos por arriba, una desconcentración nos costó caro. Es sabor a poco, pero da bronca".

La alternativa formación que decidió poner Fabbiani tiene que ver con que viene de jugar entresemana por Copa Argentina (le ganó 3 a 2 a Atlético Tucumán el pasado miércoles 13/8) y el próximo sábado (23/8) deberá afrontar el clásico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Entonces, el Ogro no sobró el partido, sino que decidió preservar a sus jugadores titulares. Aún así, los dichos de Pérez no hacen más que exponer a su equipo, que no le pudo ganar a los suplentes de la Lepra.

