No alcanzaron las promociones bancarias y de los comercios, las ventas por el Día del Niño cayeron este año pero, si bien el porcentaje no es significativo, lo más alarmante fue el derrumbe del gasto promedio que se ubicó encima del 20%.
INFORME DE CAME
Día del Niño: Ni las promociones alcanzaron para evitar el desplome del gasto promedio
La Cámara de la Mediana Empresa reveló que las ventas por el Día del Niño cayeron a pesar de las promociones, pero aún más se derrumbó el gasto promedio.
El Día del Niño no repunta
Según un informe conocido este lunes (18/8) elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas por el Día del Niño cayeron un 0,3% interanual a pesar de las promociones.
CAME recuerda que la caída en las ventas “se da en un contexto en el que más del 87% de los comercios aplicaron promociones”.
La entidad recordó que, en 2024, las ventas habían caído 14,4%.
CAME mencionó acerca del Día del Niño que “si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes”y que “no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago”.
La entidad enumeró algunas causas en la caída de las ventas como “ el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes”.
Además, citó a comerciantes que indicaron que “mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo”, y que “en esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas”.
Desplome del gasto promedio
Más importante que la caída en las ventas fue el desplome del gasto en el Día del Niño: según CAME el ticket promedio fue de $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una caída del -21,1%.
“Se observó que en segmentos de mayor poder adquisitivo el ticket promedio resultó más alto, aunque igualmente limitado por la búsqueda de promociones agresivas”, explicó la cámara empresaria.
“Esta diversidad en las experiencias refuerza la idea de que la fecha no impacta de manera homogénea, sino que depende en gran medida del sector, la región y las condiciones de financiamiento disponibles”, concluyó el análisis de CAME.
En este punto, Según la Cámara Argentina de la Industria del juguete, las promociones bancarias perdieron peso por las altas tasas de interés y el nivel de endeudamiento de las familias: explicaron apenas el 70% de las operaciones, cuando históricamente rondaban el 90%.
