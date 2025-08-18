Día del Niño: Ni las promociones alcanzaron para evitar el desplome del gasto promedio

La entidad enumeró algunas causas en la caída de las ventas como “ el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes”.

Además, citó a comerciantes que indicaron que “mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo”, y que “en esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas”.

image

Desplome del gasto promedio

Más importante que la caída en las ventas fue el desplome del gasto en el Día del Niño: según CAME el ticket promedio fue de $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una caída del -21,1%.

“Se observó que en segmentos de mayor poder adquisitivo el ticket promedio resultó más alto, aunque igualmente limitado por la búsqueda de promociones agresivas”, explicó la cámara empresaria.

image

“Esta diversidad en las experiencias refuerza la idea de que la fecha no impacta de manera homogénea, sino que depende en gran medida del sector, la región y las condiciones de financiamiento disponibles”, concluyó el análisis de CAME.

En este punto, Según la Cámara Argentina de la Industria del juguete, las promociones bancarias perdieron peso por las altas tasas de interés y el nivel de endeudamiento de las familias: explicaron apenas el 70% de las operaciones, cuando históricamente rondaban el 90%.

