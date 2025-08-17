urgente24
POLÍTICA Buenos Aires > peronistas > Fernando Gray

ENCOLUMNADOS CON FERNANDO GRAY

Irrumpió la "liga de los intendentes" en provincia de Buenos Aires: "somos los únicos peronistas"

Intendentes y sectores sindicales de provincia de Buenos Aires confluyeron en "Alianza Unión Federal", Lista 501. Encabeza la lista de diputados Fernando Gray.

17 de agosto de 2025 - 20:38
Fernando Gray y María Guazzaroni

Fernando Gray y María Guazzaroni

De la mano del Partido Federal lograron consolidar en la coalición a vastos sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires que no logran actualmente una representación legítima: la lista de diputados nacionales tendrá a Fernando Gray en el primer lugar.

El intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, será secundado por la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, Maria Laura Guazzaroni.

Está claro que no existe en el distrito una lista peronista que no sea la nuestra. Tengamos en cuenta que Jorge Taiana ni siquiera es afiliado al justicialismo. Lo mismo ocurre con Juan Grabois, que tiene su partido propio y se llevó 3 lugares con expectativas de salir electos. Está claro que no existe en el distrito una lista peronista que no sea la nuestra. Tengamos en cuenta que Jorge Taiana ni siquiera es afiliado al justicialismo. Lo mismo ocurre con Juan Grabois, que tiene su partido propio y se llevó 3 lugares con expectativas de salir electos.

Seguir leyendo

El alcalde de uno de los principales distritos del Sur del conurbano mantiene desde hace 4 años una fuerte discusión política e ideológica con los caciques más encumbrados de La Cámpora. Especialmente, con Máximo Kirchner.

image
Fernando Gray versus M&aacute;ximo Kirchner, un cl&aacute;sico de los &uacute;ltimos 4 a&ntilde;os

Fernando Gray versus Máximo Kirchner, un clásico de los últimos 4 años

La liga de intendentes buscará tener protagonismo

La candidatura de Fernando Gray competirá con la de José Luis Espert (La Libertad Avanza), Jorge Taiana (Fuerza Patria), Florencio Randazzo (Provincias Unidas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda).

Gray encabeza el partido de Esteban Echeverría desde 2007. Fue relecto em 4 oportunidades.

Actualmente, está al frente de la Red de Mercociudades.

Su posicionamiento se relaciona con la defensa de las urbes, a menudo postergadas por las decisiones que toman tanto la Casa Rosada como los estados subnacionales. Su posicionamiento se relaciona con la defensa de las urbes, a menudo postergadas por las decisiones que toman tanto la Casa Rosada como los estados subnacionales.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES