De la mano del Partido Federal lograron consolidar en la coalición a vastos sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires que no logran actualmente una representación legítima: la lista de diputados nacionales tendrá a Fernando Gray en el primer lugar.
ENCOLUMNADOS CON FERNANDO GRAY
Irrumpió la "liga de los intendentes" en provincia de Buenos Aires: "somos los únicos peronistas"
Intendentes y sectores sindicales de provincia de Buenos Aires confluyeron en "Alianza Unión Federal", Lista 501. Encabeza la lista de diputados Fernando Gray.
El intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, será secundado por la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, Maria Laura Guazzaroni.
El alcalde de uno de los principales distritos del Sur del conurbano mantiene desde hace 4 años una fuerte discusión política e ideológica con los caciques más encumbrados de La Cámpora. Especialmente, con Máximo Kirchner.
La liga de intendentes buscará tener protagonismo
La candidatura de Fernando Gray competirá con la de José Luis Espert (La Libertad Avanza), Jorge Taiana (Fuerza Patria), Florencio Randazzo (Provincias Unidas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda).
Gray encabeza el partido de Esteban Echeverría desde 2007. Fue relecto em 4 oportunidades.
Actualmente, está al frente de la Red de Mercociudades.