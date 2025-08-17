Inflación, tasas altas e incertidumbre: Qué hacer con los pesos hoy

El mes de julio confirmó la continuidad del proceso de desinflación. Tanto Facimex como IEB destacaron que el IPC nacional avanzó 1,9% mensual y 36,6% de inflación interanual, con una inflación núcleo de 1,5%, su menor nivel desde 2017. Se trata del tercer mes consecutivo con registros por debajo del 2%, incluso en un contexto de suba del tipo de cambio del 11% en el mes.
El dato se alinea con la proyección del REM (1,8%) y replica la medición del IPCBA nacionalizado, que también marcó 1,9%. El repunte en precios estacionales (+4,1% m/m) respondió al efecto vacaciones de invierno y a la reversión en frutas y verduras, luego de tres meses de caídas.
Desde Facimex señalan que la política monetaria actual implica una restricción total, con tasas reales que consideran excesivas frente a la dinámica inflacionaria actual. IEB coincide en que el equilibrio entre oferta y demanda de dinero es clave para sostener el proceso, aunque advierte que el costo en actividad y en cuentas fiscales crece con el tiempo.
Licitación con tasas altas
La licitación del 13 de agosto fue el centro de atención. El Tesoro enfrentaba vencimientos por $15 billones y logró colocar $9,1 billones, con un rollover del 61%, el más bajo en años. Gran parte de los vencimientos estaba en manos de bancos que priorizaron liquidez para encajes.
- Tasas: las Lecap de septiembre cortaron en 69,2% TEA y 63,78% TEA, con premios de hasta 1.265 puntos básicos sobre el secundario.
- Duración: gracias a la nueva ventanilla de pases activos del BCRA, el plazo promedio se estiró a 82 días (el doble que en licitaciones previas post-LEFI).
- Costo fiscal: Facimex calculó que las últimas dos licitaciones agregaron un 0,30% del PBI en capitalización extra de deuda por la suba de tasas.
IEB subraya que, pese al esfuerzo por alargar plazos, la curva en pesos sigue extremadamente tensa, y recomienda mantener posiciones cortas para aprovechar el devengamiento de tasas reales elevadas (ej. S29G5 con 4,6% TEM y S12S5 con 4,1% TEM).
Expectativas y estrategia del Gobierno
La lectura de Facimex es que el Tesoro convalidó tasas TAMAR implícitas más bajas hacia fin de año (41,6% al 24 de octubre y 36,4% al 2 de enero), lo que podría anticipar un giro en la política monetaria post-electoral.
Hasta entonces, la estrategia oficial parece ser sostener la presión monetaria para evitar pass-through cambiario.
Renta fija en dólares
Facimex sostiene su sesgo hacia el crédito público en hard dollar, con 40% en soberanos (top picks GD41 y GD35), 40% en provinciales (CO32 y SF27D) y 20% en corporativos de alta calidad.
El escenario base asume que Argentina recuperará acceso a mercados hacia fin de año, con un riesgo país en torno a 550 pbs, e incluso posibilidad de converger a spreads de emergentes high yield (363 pbs), lo que favorecería a bonos largos.
Renta variable
IEB describe un mercado accionario atravesado por volatilidad electoral y tasas reales elevadas, pero con un patrón de correcciones que rebotan desde pisos cada vez más altos.
En esta temporada de balances:
- Oil & Gas: YPF sufrió por precios realizados bajos (US$ 59,48/bbl) pese a mayor producción. Pampa Energía logró mejorar precios con cobertura (US$ 61,5/bbl). TGS se vio afectada por un evento climático y la transición tarifaria.
- Materiales: caída de precios pese a repunte de despachos afectó ventas y márgenes.
- Regulados: ganadores claros por recomposición tarifaria y bajos niveles de deuda, con Transener y Transportadora de Gas del Norte mostrando mejoras significativas en ingresos.
La cartera modelo de IEB incrementó exposición al sector regulado, con 7,5% en TRAN y 2,5% en TGNO4, reduciendo la posición en Loma Negra.
