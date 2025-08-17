Inflación, tasas altas e incertidumbre: Qué hacer con los pesos hoy

Tal como informó Urgente24 en: Floja licitación del Tesoro: Cierre con tasas casi del 70% anual. Más tarde correcciones

image

IEB subraya que, pese al esfuerzo por alargar plazos, la curva en pesos sigue extremadamente tensa, y recomienda mantener posiciones cortas para aprovechar el devengamiento de tasas reales elevadas (ej. S29G5 con 4,6% TEM y S12S5 con 4,1% TEM).

image

Expectativas y estrategia del Gobierno

La lectura de Facimex es que el Tesoro convalidó tasas TAMAR implícitas más bajas hacia fin de año (41,6% al 24 de octubre y 36,4% al 2 de enero), lo que podría anticipar un giro en la política monetaria post-electoral.

Hasta entonces, la estrategia oficial parece ser sostener la presión monetaria para evitar pass-through cambiario.

Renta fija en dólares

Facimex sostiene su sesgo hacia el crédito público en hard dollar, con 40% en soberanos (top picks GD41 y GD35), 40% en provinciales (CO32 y SF27D) y 20% en corporativos de alta calidad.

image

El escenario base asume que Argentina recuperará acceso a mercados hacia fin de año, con un riesgo país en torno a 550 pbs, e incluso posibilidad de converger a spreads de emergentes high yield (363 pbs), lo que favorecería a bonos largos.

Renta variable

IEB describe un mercado accionario atravesado por volatilidad electoral y tasas reales elevadas, pero con un patrón de correcciones que rebotan desde pisos cada vez más altos.

En esta temporada de balances:

Oil & Gas : YPF sufrió por precios realizados bajos (US$ 59,48/bbl) pese a mayor producción. Pampa Energía logró mejorar precios con cobertura (US$ 61,5/bbl). TGS se vio afectada por un evento climático y la transición tarifaria.

: YPF sufrió por precios realizados bajos (US$ 59,48/bbl) pese a mayor producción. Pampa Energía logró mejorar precios con cobertura (US$ 61,5/bbl). TGS se vio afectada por un evento climático y la transición tarifaria. Materiales : caída de precios pese a repunte de despachos afectó ventas y márgenes.

: caída de precios pese a repunte de despachos afectó ventas y márgenes. Regulados: ganadores claros por recomposición tarifaria y bajos niveles de deuda, con Transener y Transportadora de Gas del Norte mostrando mejoras significativas en ingresos.

image

La cartera modelo de IEB incrementó exposición al sector regulado, con 7,5% en TRAN y 2,5% en TGNO4, reduciendo la posición en Loma Negra.

image

