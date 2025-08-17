En un giro que desconcertó al público, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, cerró su discurso en el homenaje al general José de San Martín en Cádiz con un contundente "¡Viva el Rey!", desatando murmullos de incomprensión durante el acto solemne por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del prócer.
CONTRADIPLOMACIA
Polémica en Cádiz: embajador argentino, Bunge Saravia cierra homenaje a San Martín con un "¡Viva el Rey!"
Wenceslao Bunge Saravia violentó el acto por el 175° aniversario de muerte del Libertador, don José de San Martín: ¿Incoherencia histórica o ideología?
San Martín no puede descansar en paz
El exabrupto del diplomático se produjo en un contexto de máxima solemnidad patriótica, lo que acentuó la sorpresa y el malestar entre los presentes. La secuencia de los hechos fue tan contradictoria como llamativa.
Tras depositar una ofrenda floral junto al alcalde de Cádiz, Bruno García de León, Bunge Saravia leyó con tono monocorde: "San Martín dijo: ‘Seamos libres, lo demás no importa’". Tras un "¡Viva Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España!", añadió: "¡Viva el Rey y viva la libertad!". La mención a la monarquía española –institución que San Martín combatió para liberar América– generó incomodidad inmediata entre los asistentes.
Diplomacia sin redes
Usuarios destacaron la paradoja de vitorear al Rey en un homenaje al líder de la independencia sudamericana. La cuenta oficial de la embajada (@EmbaArgEsp) publicó fragmentos del discurso destacando "los lazos con España", pero eliminó toda referencia al "¡Viva el Rey!" en sus comunicados.
Quién es Wenceslao Bunge Saravia
Bunge Saravia trabajó durante 29 años en el banco Credit Suisse, donde se desempeñó como director ejecutivo de la filial de España entre 2017 y 2022. Desde septiembre de ese mismo año ocupó la copresidencia a nivel global de la compañía de bienes raíces e inversiones Jones Lang Lasalle (LLS), en Madrid.
A partir del Decreto 319/2025 del mes de mayo próximo pasado, la Argentina volvió a tener un representante diplomático en España, luego de que el puesto permaneciera vacante por más de cinco meses. Previo a la designación formal, el nuevo embajador se refirió a la relación con el país europeo y apeló a la "vinculación histórica, política, económica, social y cultural", confiado en que podrá aumentar la "tradición de cooperación" bilateral.
Su nombramiento contó con el aval de 53 senadores, que se preparaban para discutir la ley de Ficha Limpia -la cual quedó sin efecto al final de la sesión-, el pasado 7 de mayo en el recinto. Tan solo dos legisladores votaron en contra de la designación.
Es hijo de Wenceslao Bunge, exvocero del empresario Alfredo Yabrán (vinculado a casos de corrupción en los '90).
Ironía histórica
San Martín llegó a Cádiz en 1808 como oficial del ejército español, pero luego lideró la lucha contra la corona. Expertos consultados por Clarín hoy subrayan: "Vitorear al Rey en su homenaje es una contradicción insalvable". "Evocamos la gesta libertadora y los lazos con España", dijo Bunge, un oxímoron a todas luces.
El incidente expone una ruptura de protocolo diplomático y revive debates sobre los nombramientos políticos en embajadas. Hasta ahora, Cancillería argentina no se ha pronunciado.
Ningún medio español replicó el hecho, pero en redes argentinas #BungeYSanMartín lidera tendencias con memes y críticas por la "desconexión histórica".
