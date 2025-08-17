Polémica en Cádiz: embajador argentino, Bunge Saravia cierra homenaje a San Martín con un "¡Viva el Rey!"

A partir del Decreto 319/2025 del mes de mayo próximo pasado, la Argentina volvió a tener un representante diplomático en España, luego de que el puesto permaneciera vacante por más de cinco meses. Previo a la designación formal, el nuevo embajador se refirió a la relación con el país europeo y apeló a la "vinculación histórica, política, económica, social y cultural", confiado en que podrá aumentar la "tradición de cooperación" bilateral.

Su nombramiento contó con el aval de 53 senadores, que se preparaban para discutir la ley de Ficha Limpia -la cual quedó sin efecto al final de la sesión-, el pasado 7 de mayo en el recinto. Tan solo dos legisladores votaron en contra de la designación.

Es hijo de Wenceslao Bunge, exvocero del empresario Alfredo Yabrán (vinculado a casos de corrupción en los '90).

Ironía histórica

San Martín llegó a Cádiz en 1808 como oficial del ejército español, pero luego lideró la lucha contra la corona. Expertos consultados por Clarín hoy subrayan: "Vitorear al Rey en su homenaje es una contradicción insalvable". "Evocamos la gesta libertadora y los lazos con España", dijo Bunge, un oxímoron a todas luces.

El incidente expone una ruptura de protocolo diplomático y revive debates sobre los nombramientos políticos en embajadas. Hasta ahora, Cancillería argentina no se ha pronunciado.

Ningún medio español replicó el hecho, pero en redes argentinas #BungeYSanMartín lidera tendencias con memes y críticas por la "desconexión histórica".

Más noticias en Urgente24

Dietista revela el nutriente clave que protege al colon del cáncer

¿Dientes dañados? Científicos descubren que la pasta dental hecha con cabello podría repararlos

Día del Niño: Lo que el juguete favorito de tu hijo revela sobre su personalidad

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

4 cosas que no sabías sobre comer huevo, el alimento que bate récord en Argentina