Donald Trump convocará cumbre trilateral Rusia-Ucrania-USA en agosto mientras presiona sobre México

En respuesta, México priorizó operativos antinarcóticos —incautaciones y desarticulación de laboratorios— y aceptó vuelos de drones estadounidenses, justificados como "cooperación a petición expresa". Expertos como Josué González (UNAM) criticaron la sumisión: "Lleva ocho meses y parecen tres años... El nivel de presión es brutal", señalando que México responde "sin subir el tono, porque no puede". Aribel Contreras (Iberoamericana) reconoció que la presión de Trump "está impidiendo que penetre la agenda de este Gobierno" (refiriéndose a la 4T), aunque cuestionó el populismo de ambos líderes, puntualizó El País, de España.