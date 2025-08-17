El presidente estadounidense Donald Trump propuso una cumbre trilateral con Rusia y Ucrania para el 22 de agosto, tras su reunión con Vladimir Putin en Anchorage (Alaska). Según informó Axios, Trump invitó a líderes europeos a sumarse al encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien confirmó vía X una reunión bilateral con Trump en Washington el próximo lunes.
GEOPOLÍTICA DEL PULPO
Donald Trump convocará cumbre trilateral Rusia-Ucrania-USA en agosto mientras presiona sobre México
Tras reunión con Vladimir Putin en Alaska, Donald Trump propone diálogo con Volodímir Zelenski para el 22 de agosto y Europa respalda la iniciativa
Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz respaldó la iniciativa, anticipando un diálogo trilateral posterior. Sin embargo, Rusia no ha comprometido públicamente su participación.
Volodímir Zelenski, el actor sin papel
Durante las conversaciones en Alaska —que duraron tres horas sin acuerdos concretos—, Putin declaró su intención de cesar las hostilidades en Ucrania "por medios pacíficos", respetando la postura estadounidense. Calificó el diálogo con Trump como "muy franca" y que "acerca a las decisiones necesarias", aunque el encuentro se centró en la crisis ucraniana y el estancamiento de las relaciones bilaterales.
Los tentáculos de Trump
Paralelamente, la agenda de Trump hacia México profundiza una dinámica de "poder absoluto", según analistas. Esta semana incluyó acusaciones de sobornos en Pemex, la extradición de 26 reclusos y la detención en Texas del exdirector de Pemex Carlos Treviño (inicialmente por temas migratorios). Trump resumió la relación afirmando: "México y Canadá hacen todo lo que les decimos".
En respuesta, México priorizó operativos antinarcóticos —incautaciones y desarticulación de laboratorios— y aceptó vuelos de drones estadounidenses, justificados como "cooperación a petición expresa". Expertos como Josué González (UNAM) criticaron la sumisión: "Lleva ocho meses y parecen tres años... El nivel de presión es brutal", señalando que México responde "sin subir el tono, porque no puede". Aribel Contreras (Iberoamericana) reconoció que la presión de Trump "está impidiendo que penetre la agenda de este Gobierno" (refiriéndose a la 4T), aunque cuestionó el populismo de ambos líderes, puntualizó El País, de España.
El embajador estadounidense Ronald Johnson entregó un "decálogo" con exigencias clave: control migratorio, combate al fentanilo, extradiciones y posible designación de carteles como "organizaciones terroristas". González advirtió que México solo puede "evadir el temporal" ante un Trump impredecible, mientras Contreras duda que EE.UU., México y Canadá logren encauzar asuntos comerciales tras permitir conversaciones bilaterales que debilitan el T-MEC.
