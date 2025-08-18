Elecciones: Apuesta federal de Maxi Pullaro, sorpresas en LLA y el PJ en unidad

Movimientos libertarios

En LLA hubo movimientos de último momento: la diputada nacional Romina Diez declinó su candidatura y dejó el primer lugar de la lista para Agustín Pellegrini, vicepresidente del partido en la provincia. La nómina incluye además a Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, referentes juveniles y del PRO mileísta.

El recambio garantiza lealtad interna, pero desnuda la falta de figuras de peso en Santa Fe. El gran desafío libertario será sostener el caudal de votos en un electorado cada vez más fragmentado y exigente.

Diez quería competir. La estrategia del espacio era darle visibilidad en la provincia para comenzar a posicionarla como candidata a la Gobernación en 2027. Pero no terminaba de convencer a todas las tribus y, al parecer, tampoco en el plano nacional.

En la disputa, el nombre de Pellegrini se impuso al de Marcos Peyrano que también sobrevolaba en la previa. Pero el apoderado del espacio quedó fuera de consideración y la ausencia del armado genera especulaciones.

Por medio de sus redes sociales, Diez oficializó el armado al que definió como "un gran equipo de leales". Quizás, un mensaje para los que quedaron afuera.

"Hoy me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales. Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió. Gracias de corazón a Kari Milei por confiar y respaldar siempre a Santa Fe, y a nuestro Presidente Javier Milei, el mejor de la historia, por marcarnos el rumbo". "Hoy me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales. Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió. Gracias de corazón a Kari Milei por confiar y respaldar siempre a Santa Fe, y a nuestro Presidente Javier Milei, el mejor de la historia, por marcarnos el rumbo".

Prácticamente todos los candidatos que se quedaron con un lugar en la lista responden a Karina Milei. Solo uno de los nombres, el de Germán Pugnaloni (5°), fue aportado por la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

El peronismo, en unidad "para frenar a Milei"

Cuando parecía que el justicialismo competiría con más de una boleta, surgió un acuerdo de unidad que volvió a apoyarse en una figura extrapartidaria. La concejala rosarina de Ciudad Futura, Caren Tepp, encabezará la lista de Fuerza Patria, el frente que reúne a las distintas corrientes del peronismo y aliados, con Agustín Rossi en segundo lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1957282127130599427&partner=&hide_thread=false Unidad en el PJ santafesino para frenar a Milei #FuerzaPatria pic.twitter.com/LR0LTnZPGV — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 18, 2025

La nómina se completa con Alejandrina Borgatta (La Cámpora), Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Pablo Corsalini (Vamos). El Movimiento Evita quedó relegado a posiciones menores, lo que generó tensiones internas.

Vale tener en cuenta que, el sector del exgobernador, Omar Perotti, decidió bajarse de la contienda. Roberto Mirabella, que aspiraba a renovar su banca, anunció su retiro con críticas a los pactos "cerrados en despachos porteños", por lo que confirmó que no habrá lista propia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mirabellarob/status/1957171700895723815&partner=&hide_thread=false Es doloroso ver como la interna bonaerense se trasladó a Santa Fe, convirtiendo a nuestra provincia en un distrito más del peronismo de Buenos Aires. Estamos cansados que los peronistas santafesinos seamos espectadores de la interna de intereses ajenos. — Roberto Mirabella (@mirabellarob) August 17, 2025

Del centro a la izquierda

Igualdad y Participación, el espacio referenciado en el exdiputado Rubén Giustiniani, llevará como primera candidata a Agustina Donnet, acompañada por el médico ambientalista Damián Verzeñassi. En el Frente Amplio por la Soberanía, el primer lugar será para el diputado Carlos Del Frade, junto a Gabriela Sosa.

El Frente de Izquierda competirá con Franco Casasola y Carla Deiana como cabezas de lista, mientras que partidos más pequeños como MAS, Política Obrera y el Partido Autonomista también confirmaron postulaciones.

Otras listas y alguna sorpresa

La gran ausencia de estas elecciones será la de Granata. Con un caudal probado de 176 mil votos en abril, su figura representaba un activo indiscutible. Sin embargo, la falta de estructura partidaria la dejó fuera de juego: ya no cuenta con Unite, el sello que se integró a LLA.

En ese sentido, su no participación se celebra de lleno en el espacio libertario, ya que evitan una competencia interna. Su electorado "celeste" quedará en disputa entre varias listas.

Sobre el cierre aparecieron otras boletas a diputados nacionales: Chumpitaz encabezará Compromiso Federal junto a María Alejandra Latosinski (LLA impugnó el uso del nombre "Avanza Libertad"). También competirán César Rojas (Movimiento al Socialismo), Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador), Marilin Gómez (Política Obrera) y Pamela Perino (Partido Fe).

