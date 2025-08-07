Elecciones: Santa Fe delinea estrategias y aparece una sorpresa

* Germana Figueroa Casas (PRO)

Una de las alianzas que participará del proceso es "Provincias Unidas", que estará integrada en la provincia por varios de los partidos que actualmente conforman Unidos. Entre ellos el PRO, que ocupa el primer lugar de la nómina con la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien cuenta con el apoyo del gobernador, Maximiliano Pullaro.

La decisión de que la vicegobernadora encabece la lista representa un movimiento político de alto impacto político e institucional; Scaglia, quien además es presidenta del PRO santafesino, renunciará a su actual cargo para ponerse al frente de la campaña legislativa de octubre. En ese caso, el presidente provisional del Senado y titular de la UCR local, Felipe Michlig, será quien por disposición constitucional ostentará la titularidad de la Cámara alta y también la posibilidad de reemplazar a Pullaro al frente del Ejecutivo provincial en caso de ausencia -por viaje al exterior, por ejemplo- u otro imprevisto.

image Scaglia aceptó sin especulaciones cuando el gobernador le formuló la propuesta el fin de semana.

Por su parte, hoy se terminará de cerrar si el socialismo juega o no junto a sus socios del gobierno provincial dentro de la alianza "Provincias Unidas". En la reunión de ayer, de la Junta Ejecutiva Provincial y en el plenario, al que asistieron más de 20 representantes, el PS definió delegar en la mesa política partidaria la decisión. Sin embargo, todo parece indicar, según la voluntad de dirigencia, que irá con el espacio que tiene a Pullaro.

Fuerza Patria

Este miércoles por la tarde, el PJ emitió un comunicado en el que informa la conformación del frente "Fuerza Patria Santa Fe", replicando lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

El escrito señala que "quedó oficialmente conformado el frente electoral Fuerza Patria, una alianza política y social que nace con el compromiso inquebrantable de defender los intereses del pueblo santafesino y argentino".

Según se informó, el nuevo espacio está integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Partido Santafesino 100%, Ciudad Futura, Partido Solidario, Partido Principios y Valores, Frente Grande, Partido Progreso Social, Unidad popular, Movimiento Nacional Alfonsinista.

"Nos unimos con la convicción profunda de representar a los trabajadores, las y los jubilados, las y los docentes, a quienes producen, a quienes estudian, y a todas las familias que hoy sufren la crueldad del ajuste impuesto por Javier Milei y la sumisión de Maximiliano Pullaro". "Nos unimos con la convicción profunda de representar a los trabajadores, las y los jubilados, las y los docentes, a quienes producen, a quienes estudian, y a todas las familias que hoy sufren la crueldad del ajuste impuesto por Javier Milei y la sumisión de Maximiliano Pullaro".

Aunque los partidos aún no dieron a conocer la lista completa, Agustín Rossi se perfila como el principal candidato para encabezar la boleta de Fuerza Patria en Santa Fe. El exjefe de Gabinete y actual dirigente justicialista ocupa un lugar central en el armado electoral, con el respaldo de distintos sectores internos que confluyeron en esta nueva propuesta.

image Agustín Rossi encabezaría la boleta del peronismo.

La Libertad Avanza

Uno de los partidos que abrió expedientes para asegurar su participación en las elecciones fue La Libertad Avanza. Serán los primeros comicios legislativos a los que se someterá el espacio del Presidente, tras la victoria obtenida en el ballotage del 2023.

Romina Diez será la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Pese a que le queda mitad mandato por delante, en el espacio apostarán nuevamente por la mano derecha de Javier y Karina Milei en la provincia para la competencia nacional.

La candidatura se venía delineando. Su ausencia en las listas de las elecciones provinciales dejó entrever algo de eso. A finales del año pasado, cuando se conocieron los primeros nombres para las candidaturas provinciales, desde su entorno deslizaban que Diez tendría participación electoral, aunque sin dar muchos detalles.

image La candidatura "anticipada" de Diez también puede leerse en otros términos, como volver a colocarla en la escena política santafesina de cara a un objetivo futuro: la Casa Gris en 2027.

Amalia Granata: ¿La sorpresa?

A pocas horas del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y con las listas a presentarse en los próximos días, la mayor incógnita del tablero político santafesino gira en torno a una figura que sabe cómo instalarse en el centro del debate: Amalia Granata. La diputada provincial y referente de Somos Vida y Libertad medita por estas horas si competirá en las elecciones nacionales de octubre como candidata a diputada nacional, y su posible postulación ya comienza a generar ruido en todos los frentes.

Si bien aún no lo confirmó de manera pública, la rosarina ya lo habría adelantado a su entorno político. La expectativa se basa en una certeza electoral: cuenta con un alto nivel de conocimiento en la ciudadanía santafesina, mucho mayor al de sus eventuales competidoras, como Diez o Scaglia.

En este marco de polarización política, donde los tercios se disputan votos decisivos, Granata podría convertirse en una figura disruptiva, capaz de restarle apoyos tanto a los libertarios como a Unidos para Cambiar Santa Fe.

Otros espacios de Santa Fe

Como hiciera a nivel provincial, el Frente Amplio por la Soberanía inscribió su alianza y ya definió que Carlos Del Frade será la cabeza de lista. Por su parte, la izquierda también inscribirá su frente.

